Josh Duhamel reagiert bestürzt auf das "Ransom Canyon"-Ende

Das Aus für "Ransom Canyon" kam für Josh Duhamel (53) überraschend. Netflix setzte das romantische Westerndrama im September 2026 nach zwei Staffeln ab, nur rund sechs Wochen nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel. Im Gespräch mit Us Weekly erklärt der Schauspieler, warum er fest mit einer Fortsetzung gerechnet hatte. Die Serie hatte zeitweise Platz eins der Netflix-Charts erreicht, zudem sei die Resonanz des Publikums positiv gewesen. "Ich war ziemlich überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, die Serie würde sicher weiterlaufen, weil sie fast zwei Wochen lang auf Platz eins stand, die Zahlen wirklich, wirklich gut aussahen und die Leute die Serie wirklich liebten", sagt er. Besonders leid täten ihm die Fans, die viel Zeit und Herzblut in die Serie gesteckt hätten. "Ich muss einfach weitermachen. Mir tun nur die Fans leid, die wirklich viel in die Serie investiert haben, und das war es leider."

Dass es keine dritte Staffel geben wird, sorgte bei Josh zunächst für Frust. "Ich war ein wenig verärgert über Netflix, weil sie dem Publikum keine weitere Staffel geben, denn die Leute haben die Serie wirklich geliebt ... aber so ist das Geschäft", erklärte er gegenüber Us Weekly. Inzwischen akzeptiert der Schauspieler die Entscheidung als Teil der Branche. "Gleichzeitig verstehe ich es. Sie haben ihre Gründe dafür, warum Dinge bleiben und warum Dinge verschwinden. Ich verstehe diese Gründe nicht immer, aber es ist nicht meine Aufgabe, sie infrage zu stellen." Ein möglicher Grund für das Serienaus könnten die Abrufzahlen der zweiten Staffel sein. Zwar schaffte es die Fortsetzung in die Netflix-Top-10, laut Deadline kam sie in der ersten Woche jedoch nur auf 4,1 Millionen Aufrufe. Das waren 43 Prozent weniger als bei der ersten Staffel, die 7,2 Millionen Aufrufe verzeichnete. Die acht neuen Folgen blieben damit möglicherweise hinter den Erwartungen zurück.

"Ransom Canyon" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jodi Thomas und startete am 17. April 2025 bei Netflix. Die erste Staffel hielt sich vier Wochen in den weltweiten Top 10, woraufhin der Streamingdienst eine Fortsetzung bestellte. Josh Duhamel spielte den trauernden Rancher Staten Kirkland, während Minka Kelly (46) seine langjährige Vertraute und spätere Liebe Quinn O'Grady verkörperte. Ihre Beziehung vor der Kulisse des texanischen Hill Country bildete den emotionalen Mittelpunkt der Serie. Auch persönlich fühlte sich Josh seiner Rolle verbunden. Er lebt selbst gern naturverbunden und übernimmt regelmäßig Arbeiten, die er mit dem Leben auf einer Ranch vergleicht. Deshalb habe sich die Figur für ihn besonders vertraut angefühlt. Dem Cowboygenre möchte der Schauspieler trotz des Serienendes treu bleiben. Eine ähnliche Rolle würde er jederzeit wieder annehmen. Mehrere Projekte seien bereits im Gespräch, für konkrete Details sei es nach seinen Angaben allerdings noch zu früh.

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Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

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Anna Kooris/Netflix Josh Duhamel und Minka Kelly in "Ransom Canyon"

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Getty Images Josh Duhamel, US-amerikanischer Schauspieler