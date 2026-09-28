Josh Duhamel fühlt sich dank Testosteron mit 53 viel jünger

Josh Duhamel (53) gibt Einblicke in seine private Gesundheitsroutine – und die hat es in sich. Wie der Schauspieler jetzt im Podcast "The Human Upgrade" von Dave Asprey schilderte, setzt er seit rund fünf Jahren auf eine ärztlich begleitete Testosteronersatztherapie. Sein niedriger Testosteronspiegel sei bereits Anfang 40 festgestellt worden. Die Therapie habe seine Fitness und sein körperliches Wohlbefinden seitdem immens verbessert, erzählte der Transformers-Star. "Ich fühle mich jetzt besser als Anfang bis Mitte 30. Ich mache keine Witze. Meine Gelenke, mein Rücken, meine Knie, einfach alles. Ich fühle mich einfach stärker", schilderte der Schauspieler. Dreimal pro Woche spritzt sich der Schauspieler nach eigener Aussage Testosteron – und zwar in dieser Frequenz, um seinen Hormonspiegel möglichst konstant zu halten. Mit 53 Jahren fühlt sich Josh damit deutlich jünger als noch vor einigen Jahren.

Vor allem die neue Energie habe ihn überzeugt. "Ich hatte diesen Schwung, den ich vorher in meinen 20ern und 30ern nicht hatte. Und ich sagte: 'Dieser Scheiß funktioniert'", erinnerte der Schauspieler im Gespräch. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen gründete er das Männergesundheitsunternehmen Gatlan mit, das unter ärztlicher Betreuung unter anderem Testosteronersatztherapien, Hormonoptimierung sowie Behandlungen zur Gewichtsabnahme und Langlebigkeit anbietet. Auch wenn der Schauspieler und sein Umfeld zunächst befürchteten, in Hollywood dafür verspottet zu werden und seinem Image zu schaden, entschied er sich bewusst für einen offenen Umgang. Medizinisch kommt die Behandlung jedoch nicht für jeden infrage: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat entsprechende Präparate für Männer zugelassen, deren niedriger Testosteronspiegel mit bestimmten Erkrankungen zusammenhängt.

Der zusätzliche Antrieb durch die Therapie kommt Josh in seinem Familienalltag gelegen. Mit seiner Ehefrau Audra Mari (32), die er im September 2022 heiratete, hat er den zweijährigen Sohn Shepherd und Töchterchen Rocca de Leon, die im Mai 2026 zur Welt kam. Aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Fergie (51) stammt außerdem Sohn Axl, der inzwischen 13 Jahre alt ist. Von seiner jetzigen Frau schwärmte der Schauspieler im Podcast: "Meine arme Frau – Gott sei Dank ist sie so ein Rockstar. Sie ist so eine tolle Mutter." Vor zwei Wochen zeigte Josh auf Instagram, wie gut die Patchworkfamilie inzwischen funktioniert.

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Getty Images Josh Duhamel im November 2018

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Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari bei einer Vorführung von "Preschool" in Los Angeles, März 2026

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Imago Fergie und Josh Duhamel bei der Premiere von "New Year's Eve" im Dezember 2011