Netflix-Western "Ransom Canyon" bekommt eine zweite Staffel

Netflix hat verkündet, dass die Western-Serie "Ransom Canyon" eine zweite Staffel bekommen wird. Die Serie, die erstmals am 17. April 2025 auf der Plattform zu sehen war, basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jodi Thomas und konnte sich bereits vier Wochen lang in den Global Top 10 von Netflix platzieren. Im Mittelpunkt steht Rancher Staten Kirkland, gespielt von Josh Duhamel (52), der nach einem tragischen Verlust mit der Unterstützung von Quinn O’Grady, verkörpert von Minka Kelly (45), seinen Weg sucht. Die erste Staffel endete mit Cliffhangern, und Fans dürfen gespannt sein, wie die Erzählung im texanischen Hill Country weitergeht.

Die zweite Staffel wird die offenen Fragen aufgreifen, wie Quinns Umzug nach New York, um ihre finanziellen Probleme zu bewältigen, und Statens rechtliche Herausforderungen bezüglich seiner Ranch. Auch die Dynamik zwischen den rivalisierenden Rancherfamilien bleibt ein zentrales Thema, genauso wie die überraschende Eheschließung, die die Beziehung zwischen Yancy und Ellie auf die Probe stellt. Neben den beiden Hauptdarstellern werden weitere bekannte Gesichter wie James Brolin (84) und Eoin Macken zurückkehren, um die komplexen Beziehungen und Entwicklungen weiterzuführen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht zwar noch nicht fest, jedoch soll der Dreh laut watson erneut in Albuquerque stattfinden.

Auch privat läuft es bei Josh glänzend – er ist seit 2022 mit dem Model Audra Mari verheiratet. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" verriet der Schauspieler jedoch, dass ihn zu Beginn der große Altersunterschied von 21 Jahren zu Audra abgeschreckt habe. "Ich werde das nicht einmal versuchen", erinnerte sich Josh an seine ersten Gedanken. Ursprünglich wollten die beiden nur Freunde sein. Doch nachdem er Audra zu einem Barbecue eingeladen hatte, änderte sich alles. Plötzlich stellte er fest: "Sie ist reifer als ich." Aus der Freundschaft wurde schließlich eine Beziehung, die 2018 offiziell wurde.

Anna Kooris/Netflix Josh Duhamel und Minka Kelly in "Ransom Canyon"

Getty Images James Brolin, Juli 2016

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023