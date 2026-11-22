Bei diesem Heiratsantrag wäre der große Moment beinahe im Chaos geendet: Josh Duhamel (54) hat sich als Helfer bei einem ganz besonderen Moment versucht und dabei kurz für Herzrasen gesorgt. Der Schauspieler unterstützte Brian Breach, den Gründer des The Rich Reporter Magazine, bei dessen Heiratsantrag an seine Freundin Miriam. Die Aktion fand während der Feier zum einjährigen Bestehen des Magazins statt. In einem Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie Josh mit einem Getränk auf die Bühne gelaufen kommt, auf der Brian bereits vor seiner Liebsten kniet. Josh griff in seine Hosentasche und holte die Ringschachtel heraus. Doch plötzlich glitt ihm das Kästchen aus der Hand und fiel zu Boden.

Für den Antragsteller folgten bange Sekunden. "Wir waren beide schockiert, als ihm der Ring aus der Hand fiel. Das sorgte für einen unglaublichen Moment, aber ich bekam definitiv kurz Angst und dachte, dass der Ring von der Bühne rollen könnte", schilderte Brian den Moment gegenüber TMZ. Dazu kam es glücklicherweise nicht: Das Schmuckstück blieb an Ort und Stelle und konnte direkt wieder aufgehoben werden. Nachdem der kurze Schreck verdaut war, nahm Brian all seinen Mut zusammen und stellte seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Miriam sagte Ja – und der romantisch geplante Abend nahm trotz der Beinahe-Panne ein glückliches Ende.

Den kurzen Schreckmoment auf der Bühne nimmt Brian dem "Safe Haven"-Darsteller nicht übel. Im Gegenteil: "Wenn ich darauf zurückblicke, hat Josh unglaubliche Arbeit dabei geleistet, bei dem Antrag zu helfen, und ich würde es um nichts in der Welt anders haben wollen", zeigte er sich mit Joshs Unterstützung rundum zufrieden. Josh war allerdings nicht die einzige Überraschung des Abends. Für seinen aufwendigen Antrag hatte der Magazingründer zusätzlich eine Flashmobeinlage organisiert.

Anzeige Anzeige

Imago Josh Duhamel bei der Premiere von "London Calling", September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Duhamel, Setember 2023

Anzeige Anzeige