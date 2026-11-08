Eric Dane bereute seinen Ausraster gegen Josh Duhamel

Eine gespielte Prügelei wäre zwischen Eric Dane (†53) und Josh Duhamel (53) beinahe eskaliert. In seinen jetzt posthum veröffentlichten Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments" berichtet Eric von einem Zwischenfall bei den Dreharbeiten zu "Las Vegas" im Jahr 2004. Auszüge aus dem Buch veröffentlichte Entertainment Weekly. Wegen eines Bandscheibenvorfalls im Nacken hatte Eric seinen Kollegen vor einer Kampfszene ausdrücklich gebeten, nicht nach seiner Krawatte zu greifen. Obwohl Josh ihm das zugesagt habe, zog er laut Eric bei drei verschiedenen Aufnahmen daran und verursachte ihm dadurch heftige Schmerzen. Beim dritten Versuch verlor Eric die Beherrschung: Er zog sein Sakko aus, ballte die Fäuste und ging auf Josh zu. Rückblickend bereute er seine Reaktion und übernahm dafür die Verantwortung.

Den Ablauf beschreibt Eric in seinem Buch ausführlich: "Der Regisseur ruft 'Action', und Josh zieht an meiner Krawatte. Feuer schießt durch meinen Nacken. Ich sage: 'Whoa, whoa, whoa, wir müssen aufhören.' Er entschuldigt sich, ich stöhne vor Schmerz, und dann kommt die zweite Aufnahme. Er zieht wieder an meiner Krawatte." Daraufhin habe er den Regisseur aufgefordert: "Du solltest deinen Jungen besser in den Griff bekommen." Josh entschuldigte sich demnach und erklärte, er sei "vom Moment mitgerissen" worden. Als er bei der dritten Aufnahme erneut nach der Krawatte griff, eskalierte die Situation. "Ich ziehe mein Sakko aus und sage: 'Na los, du Weichei von einem Schauspieler.' Ich balle meine Hände zu Fäusten und gehe auf ihn los", schildert Eric. Die laufenden Kameras hielten seine Reaktion fest, wodurch er auf den Bildern wie der Angreifer und Hitzkopf gewirkt habe. In der zweiten Staffel spielte Eric die Gastfigur Leo Broder. Josh verkörperte Danny McCoy, den Sicherheitschef eines fiktiven Resorts. Eine Anfrage von Page Six ließ Joshs Team zunächst unbeantwortet.

Bei einer späteren Begegnung konnten die Schauspieler ihren Konflikt laut Eric ausräumen. In seinen Memoiren entschuldigte er sich dennoch noch einmal persönlich: "Josh, ich lag falsch. Ich hätte weggehen sollen. Es tut mir leid, Kumpel." Das Buch versammelt Erinnerungen an unterschiedliche Stationen seines Lebens und erschien rund achteinhalb Monate nach seinem Tod. Der Grey's Anatomy-Darsteller starb am 19. Februar 2026 mit 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. Er hinterließ seine Ehefrau Rebecca Gayheart (55) und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Eric und Rebecca hatten ursprünglich die Scheidung geplant, das Verfahren jedoch 2025 gestoppt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eric Dane und Josh Duhamel

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von "Euphoria", Juni 2019

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