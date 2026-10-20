Lady Gaga kündigt nach Geburt ihres Kindes neue Musik an

Lady Gaga (40) hat ihre Fans mit einer kleinen Andeutung in Aufruhr versetzt: Offenbar müssen ihre Fans nach der Geburt ihres ersten Kindes nicht mehr allzu lange auf neue Musik warten. Auslöser war ein Video, das die Sängerin am Montag auf TikTok teilte. Eigentlich bewarb sie darin das Complexion Brush Set ihrer Kosmetikmarke Haus Labs – doch in den Kommentaren ging es schnell um ganz andere Themen. "Gaga, bitte lass uns nicht lange auf Alben warten!!! Wir wollen einfach Musik!!! Mit jedem Album dauert es länger und länger", schrieb ein Fan unter dem Clip. Die Musikerin reagierte auf TikTok prompt und knapp: "Keine Sorge". Mit dieser vielversprechenden Antwort schürte sie bei ihren sogenannten Little Monsters die Erwartung, dass ein neuer Song oder sogar ein weiteres Album womöglich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Noch müssen sich ihre Anhänger allerdings gedulden. Eine konkrete Veröffentlichung kündigte Gaga nicht an. Auch einen möglichen Titel oder einen Erscheinungstermin verriet die Musikerin bislang nicht.

Ihr bislang jüngstes Album "Mayhem" erschien im März 2025 und brachte unter anderem die Singles "Die With a Smile", "Disease" und "Abracadabra" hervor. Nach ihrem Auftritt beim Coachella Festival brachte die Musikerin das Projekt außerdem auf die große Bühne: Von Juli 2025 bis April 2026 tourte sie mit "The Mayhem Ball". Bei ihren Konzerten in Los Angeles wurden im Februar zudem Aufnahmen für einen Konzertfilm gemacht, einen Veröffentlichungstermin dafür gab sie bisher nicht bekannt. Auch nach der Geburt ihrer Tochter blieb die Popikone beruflich aktiv. Laut einem Insider arbeitete sie von zu Hause aus am Konzertfilm weiter und nahm an Gesprächen für Haus Labs teil, wie Us Weekly berichtete. Komplett still blieb es musikalisch ebenfalls nicht. Im Laufe des Jahres 2026 veröffentlichte Gaga bereits drei Songs, die in dem Film Der Teufel trägt Prada 2 zu hören sind.

Privat hat sich für Gaga und ihren Verlobten Michael Polansky im Juni alles verändert: Am 9. Juni 2026 kam ihre Tochter Rose Bean zur Welt. Ihr Kind wurde laut Geburtsurkunde im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles geboren. Das seit 2024 verlobte Paar soll das Kind mithilfe einer Leihmutter bekommen haben. Wie Us Weekly berichtete, leben Gaga, Michael und Rose inzwischen in einem ruhigen Zuhause in Nordkalifornien. Ihre Tochter halten die beiden bislang konsequent aus der Öffentlichkeit heraus und genießen das Familienleben fernab des Rampenlichts. Einige Details drangen dennoch nach außen. Ein Insider erklärte gegenüber People, das Baby sehe beiden Elternteilen gleichermaßen ähnlich. Rose sei optisch eine Mischung aus Gaga und Michael. Freunde und Angehörige sollen trotz der privaten Haltung des Paares regelmäßig am Alltag der kleinen Familie teilhaben: Dem Informanten zufolge bekommen sie immer wieder Fotos und Videos von Rose geschickt.

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Getty Images Lady Gaga, Sängerin

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Getty Images Lady Gaga bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York

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Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025