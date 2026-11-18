Lady Gaga (40) hat sich nun nach längerer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt! Am Dienstag wurde die Sängerin vor einem Yogastudio gesichtet. Der Auftritt erfolgte rund fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Rose Bean Polansky, die sie und ihr Verlobter Michael Polansky am 9. Juni willkommen geheißen hatten. Nach dem Kurs verließ die Musikerin das Studio in einem komplett schwarzen Sportoutfit, das für ihre Verhältnisse überraschend schlicht ausfiel. Auf einen extravaganten Akzent verzichtete sie dennoch nicht, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen: Zu ihrem lässigen Look kombinierte Gaga schwarze Stilettoheels. Auf den hohen Absätzen wirkte sie vor dem Studio etwas unsicher. Lange blonde Extensions, eine Kappe und eine Sonnenbrille vervollständigten ihr Styling. Zudem hielt sie ein Trinkglas in der Hand. Seit der Geburt ihrer Tochter war die frischgebackene Mama nur selten öffentlich zu sehen. Der Ausflug zählt somit zu ihren wenigen Auftritten der vergangenen Monate.

Wie TMZ unter Berufung auf die Geburtsurkunde berichtete, wurde die kleine Rose mithilfe einer Leihmutter geboren. Bereits nach dem Ende ihrer "Mayhem Ball"-Tour im April hatte sich Gaga weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Seitdem verbringt sie viel Zeit mit ihren Liebsten in einem abgeschiedenen Zuhause im kalifornischen Marin County. Laut Page Six genießen die Sängerin und Michael derzeit ihr Familienleben fernab der Öffentlichkeit. Mittlerweile unternehmen die beiden demnach auch gelegentlich kleinere Ausflüge mit ihrer Tochter. Ihr Privatleben möchten sie jedoch größtenteils unter Verschluss halten. Dem Bericht zufolge liegt es Gaga besonders am Herzen, Rose trotz ihrer eigenen Bekanntheit eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen – ohne Kameras und öffentliche Aufmerksamkeit. Deshalb soll die Musikerin auch sehr genau darauf achten, wer Zugang zu ihrem engsten Familienkreis erhält.

Lady Gaga und der Unternehmer, der als CEO der Parker Group tätig ist, sind seit 2019 ein Paar. Erste Liebesgerüchte kamen auf, nachdem die beiden gemeinsam Silvester in Las Vegas gefeiert hatten. Anfang 2020 machten sie ihre Beziehung schließlich offiziell. Schon lange vor der Geburt von Rose sprach die Sängerin offen über ihren Kinderwunsch. "Ich würde gerne viele Dinge tun. All diese Dinge stehen mir offen. Aber was ich wirklich will, ist, Mutter zu sein. Das ist meine nächste Hauptrolle, hoffe ich", erklärte sie in der Sendung "The Late Show With Stephen Colbert". Auch ihre Vorstellungen von der Erziehung ihrer Kinder teilte sie bereits öffentlich. "Ich würde wollen, dass meine Kinder verstehen, dass es ganz ihnen überlassen ist, was auch immer meine Kunst für sie bedeutet. Ich würde sie niemals formen oder ihnen vorschreiben wollen, wie sie über mich denken sollen", betonte sie gegenüber der Elle. Mit Michael habe sie häufig darüber gesprochen, ihren Kindern die Freiheit zu lassen, eigenständige Persönlichkeiten zu entwickeln.

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Getty Images Lady Gaga besucht die Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" in New York, April 2026

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Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025

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