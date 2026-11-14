Er steckt hinter den Looks von Bill Kaulitz und Lady Gaga

Designer Thomas Hanisch hat schon so manchen auffälligen Look für Bill Kaulitz (37) und Lady Gaga (40) entworfen. Nun wagte er sich an ein ganz besonderes Projekt: Im Rahmen der NFL-Woche in München präsentierte er ein extravagantes Brautkleid, das aus Trikots der Detroit Lions und der New England Patriots gefertigt wurde. Dafür zerlegte der Modeschöpfer die Jerseys beider Teams vollständig und setzte die einzelnen Bestandteile zu einem völlig neuen Kleid zusammen. Der Entwurf wurde bei einer Modenschau vor dem NFL Munich Game vorgestellt. Am Sonntag treten die beiden Mannschaften in der Münchner Allianz Arena gegeneinander an. Im Gespräch mit RTL erklärte Thomas, wie er auf die Idee für das besondere Hochzeitskleid kam. Inspiriert wurde er von großen Fashionshows, die häufig mit einem spektakulären Abschlusslook enden. "Bei den meisten Shows machen die großen Designer zum Schluss immer Hochzeitskleider oder halt ein pompöses Kleid", erklärte er.

Die Kreationen des Designers sind bewusst extravagant und nicht unbedingt für den Alltag gedacht. Inzwischen tragen auch internationale Stars seine Entwürfe: Lady Gaga, Christina Aguilera (45) und Brandy (47) haben sich bereits in seinen Designs gezeigt, ebenso die Band Tokio Hotel. Mit Bill konnte Thomas sogar schon persönlich sprechen. Der Sänger scheint bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. "Er ist super, super sympathisch. Er ist super, super witzig", schwärmte der Modemacher gegenüber RTL von dem Tokio-Hotel-Frontmann. Auch modisch sieht Thomas die beiden auf einer Wellenlänge: "Bei ihm ist es, glaube ich, so: Mehr ist mehr." Dieser Hang zu auffälligen Looks prägt auch den Stil des Designers selbst.

Dabei hatte Thomas, der 2021 auch bei der Realityshow Prince Charming zu sehen war, zunächst einen ganz anderen beruflichen Weg im Blick. Der Designer kommt aus einem kleinen Ort in Thüringen und wollte ursprünglich Chemie studieren. Stattdessen verschlug es ihn nach Berlin, wo er mittlerweile seit 16 Jahren lebt und eine Modeschule besuchte. Dass er sich schließlich für Mode statt für das Labor entschied, hat er ausgerechnet Lady Gaga zu verdanken. Ihre außergewöhnlichen Outfits inspirierten ihn dazu, selbst Mode zu entwerfen. Jahre später trug sein einstiges Idol tatsächlich Kreationen aus seiner Diplomkollektion – für Thomas ein "Full-Circle-Moment", wie er RTL erzählte. Auch persönlich ist er der Sängerin bereits begegnet: Bei einem Konzert hielt er Bilder von drei für sie entworfenen Outfits mit der Aufschrift "You in my Outfits" in die Höhe. Lady Gaga bemerkte ihn, musste schmunzeln und schenkte ihm ein Autogramm. "Die unterschriebenen Kleidungsstücke habe ich mir natürlich eingerahmt und hängen bei mir Zuhause", verriet der Designer.

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Instagram / thomashanischx Thomas Hanisch, Modedesigner

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