Lady Gaga und Shakira winkt ein Platz in der Hall of Fame

Gleich drei Popgrößen haben Aussicht auf einen Platz in der Songwriters Hall of Fame: Lady Gaga (40), Shakira (49) und Pink (47) stehen auf der Nominierungsliste für die Class of 2027. Die Institution veröffentlichte die Liste am Donnerstag. Insgesamt wurden 26 Songwriter und Songwriterteams ausgewählt, unter ihnen Sia (50), Jack White (51), Boy George (65) und Ne-Yo (47). Eine Garantie auf die Aufnahme bedeutet das freilich nicht, denn nur sechs der Nominierten schaffen es am Ende tatsächlich in die Ruhmeshalle. Welche das sind, wird im Januar 2027 bekannt gegeben. Gefeiert werden die neuen Mitglieder traditionell im Rahmen einer Gala, die üblicherweise im Juni in New York über die Bühne geht.

Die Mitglieder des Wahlgremiums können bereits abstimmen, und zwar bis Mitternacht Ostküstenzeit am 14. Dezember 2026. Lady Gaga tritt mit einem beeindruckenden Katalog an, zu dem "Poker Face", "Bad Romance", "Born This Way", "Shallow" und "Die With a Smile" zählen. Bei Pink sprechen unter anderem "So What", "Raise Your Glass", "Who Knew", "U + Ur Hand" und "What About Us" für eine Aufnahme, bei Shakira etwa "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "La Tortura", "Inevitable" und "Dai Dai". Die Hall of Fame blickt allerdings nicht nur auf Stars im Rampenlicht, sondern auch auf all jene, die im Hintergrund schreiben. Dazu gehören Kandi Burruss (50), will.i.am, Dan Wilson, Stargate und das Trio Stock Aitken Waterman.

Die Songwriters Hall of Fame ehrt jene, die hinter langlebigen Liedern stehen. Voraussetzung ist, dass seit der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines eigenen Songs mindestens 20 Jahre vergangen sind. Lady Gaga, Shakira und Pink sind nicht nur Interpretinnen, sondern schreiben auch an ihrer Musik mit. Genau dieser Aspekt rückt mit der Nominierung in den Fokus. Der neue Jahrgang tritt zudem in große Fußstapfen: 2026 zog Taylor Swift (36) in die Ruhmeshalle ein und wurde damit zur jüngsten Frau, die je aufgenommen wurde. Mit ihr geehrt wurden unter anderem Alanis Morissette (52), Kenny Loggins und Tricky Stewart.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lady Gaga und Shakira

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Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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