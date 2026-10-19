Lady Gagas Tochter Rose: Jetzt kommen süße Details ans Licht

Rund vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter Rose scheinen Lady Gaga (40) und ihr Verlobter Michael Polansky das Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Ein Insider berichtete dem Magazin People, dass die beiden jeden gemeinsamen Moment und jeden kleinen Entwicklungsschritt ihres Babys feiern. Zudem verriet die namentlich nicht näher genannte Quelle ein niedliches Detail über die Kleine: Rose soll beiden Elternteilen gleichermaßen ähnlich sehen. Optisch sei das Mädchen die perfekte Mischung aus der Sängerin und dem Unternehmer. Ihr großes Glück behalten die frischgebackenen Eltern offenbar nicht ganz für sich: Freunde und Familienmitglieder bekommen demnach regelmäßig Fotos und Videos von Rose geschickt. Öffentliche Einblicke in das Leben mit ihrer Tochter geben die beiden hingegen bislang nicht. Stattdessen erleben Gaga und Michael die ersten Monate als Eltern fernab des Rampenlichts.

Nach Roses Geburt nahm sich Michael ganz bewusst eine Auszeit, um für Gaga und das Baby da zu sein. Mittlerweile geht der Unternehmer zwar wieder seinen beruflichen Aufgaben nach, erledigt diese dem Insider zufolge aber häufig vom heimischen Schreibtisch aus. Durch das Homeoffice kann er weiterhin so viel Zeit wie möglich mit Gaga und Rose verbringen und den Alltag mit dem Baby aus nächster Nähe miterleben. Auch die Sängerin soll ihre Karriere vorübergehend etwas zurückgestellt haben. Nachdem ihre Tournee im April zu Ende gegangen war, sei Gaga bereit gewesen, beruflich kürzerzutreten und sich stärker auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Mutter zu werden, sei schließlich schon lange ein großer Wunsch der Sängerin gewesen, zitiert das Magazin den Insider.

Rose soll am 9. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt gekommen und von einer Leihmutter ausgetragen worden sein. Wie The Blast berichtete, zog sich das Paar anschließend mit dem Baby nach Nordkalifornien zurück. Abseits von roten Teppichen und Blitzlichtgewitter wollte Gaga dort eine ruhige, naturnahe Umgebung genießen und sich voll und ganz auf ihr Familienleben konzentrieren. Der vollständige Name des Mädchens soll Rose Bean Polansky lauten. Beide Namen könnten eine besondere Bedeutung haben: Rose könnte von dem Lied "La Vie en Rose" inspiriert sein, das die Musikerin in "A Star Is Born" zum Besten gab. Der zweite Vorname Bean könnte wiederum auf den Sänger und Aktivisten Carl Bean zurückgehen. Dieser soll Gaga zu ihrem Hit "Born This Way" inspiriert haben. Bestätigt hat die Sängerin die möglichen Hintergründe der Namenswahl bislang allerdings nicht.

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

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Instagram / ladygaga Lady Gaga und ihr Verlobter Michael, September 2025

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Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2025