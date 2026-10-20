Luke Bryans Sohn bricht sich beim Football das Schlüsselbein

Luke Bryans (50) ältester Sohn Thomas "Bo" Boyer Bryan muss nach einer Verletzung beim Highschool-Football vorerst pausieren. Der 18-Jährige brach sich bei einem Spiel seiner Mannschaft, der Battle Ground Academy, gegen die Pope John Paul II Preparatory School das rechte Schlüsselbein. Als Quarterback stand er auf dem Feld, wurde jedoch bereits bei der zweiten Angriffsserie seines Teams zu Boden gebracht. Einen Tag nach dem Vorfall meldete sich Bo auf Instagram zu Wort und zeigte sich kämpferisch. "Ich habe mir gestern Abend das Schlüsselbein gebrochen. Danke an alle für eure Gedanken und Gebete. Wir werden zurückkommen", schrieb er in seiner Story. Wie lange der Sohn des Countrysängers ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt.

Zunächst habe Bo die Schwere seiner Verletzung nach dem Zusammenprall nicht erkannt. Bei dem Tackle landeten gleich zwei gegnerische Spieler auf ihm. "Ich dachte, es wäre nur ein kurzer Nervenschmerz, als ich auf dem Boden aufkam. Als ich aufstand, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Als ich an der Seitenlinie ankam, wusste ich endgültig, dass etwas nicht stimmte", schilderte der Quarterback gegenüber The Tennessean. Nach dem Vorfall ging er zunächst in die Umkleide, kehrte aber noch im ersten Viertel mit einer Armschlinge an den Spielfeldrand zurück. Trainer Bobby Bentley erklärte gegenüber derselben Zeitung, dass die genaue Diagnose noch ausstehe. "Ich weiß noch nicht, womit wir es zu tun haben. Wir müssen das jetzt herausfinden. Das ist die Herausforderung für uns als Team und als Trainer. Was tun wir? Wie gehen wir es an? Wir werden eine Lösung finden", sagte er.

Erst im September hatte Luke öffentlich erklärt, wie stolz er auf den Einsatz seines Sohnes in dessen letztem Highschooljahr sei. Bo sammle in dieser Zeit wichtige Erfahrungen im Umgang mit Druck und lerne, mit sportlichen Erfolgen und Rückschlägen umzugehen. Besonders die harte Arbeit, die Verlässlichkeit und die Begeisterung für Football beeindruckten den Countrysänger an seinem Sohn. Bo ist der ältere der beiden Söhne von Luke und seiner Ehefrau Caroline. Sein jüngerer Bruder Tatum, genannt Tate, ist 16 Jahre alt. Auch abseits des Sports hat die Familie für den Musiker einen hohen Stellenwert. Trotz Tourneen und zahlreicher Auftritte genießt er nach eigenen Angaben vor allem den Alltag zu Hause und die gemeinsame Zeit mit seinen Söhnen, etwa bei Ausflügen in den Wald.

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Getty Images Luke Bryan tritt vor dem Spiel der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots im Lumen Field auf

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Getty Images Luke Bryan, Sänger

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Getty Images Dustin Lynch und Luke Bryan, Sänger

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