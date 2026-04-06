Glaube half Luke Bryan, das harte Showbizleben zu meistern

Luke Bryan (49) hat sich nach der jüngsten Folge von American Idol offen über die Bedeutung seines Glaubens geäußert. Der Countrysänger und Juror der Castingshow sprach gegenüber Fox News Digital über die Glaubensthemennacht der Show, bei der die besten 14 Kandidaten spirituelle Songs performten. Gemeinsam mit seinem Jurorenkollegen Lionel Richie (76) sang Luke während der Live-Sendung das Lied "Jesus Is Love". "Es ist eine wunderbare Plattform, die es diesen Kids ermöglicht, Songs zu singen, die ihnen viel bedeuten", schwärmte der Musiker. Die Zuschauer zu Hause könnten sich bei dieser besonderen Nacht zurücklehnen und Songs hören, die inspirieren und den Glauben stärken.

Für Luke selbst spielt der Glaube eine zentrale Rolle, um die Herausforderungen des Rampenlichts zu meistern. "Ich war ein Baptistenkirchenkind und habe im Kirchenchor gesungen", erklärte er. Wenn man Zeit in der Kirche verbringe und seinen Glauben verstehe, sei das etwas, worauf man sich stützen müsse, um durch dieses herausfordernde Leben zu kommen. "Wenn man all die Höhen und Tiefen betrachtet, braucht es den Glauben und die Überzeugung, dass es eine höhere Macht gibt, um durch all das durchzukommen", so der Sänger weiter. Seine Kleinstadtwerte, die Arbeitsethik und das, was er in der Kirche, von seiner Familie und seinen Nachbarn gelernt habe, würden ihn sein ganzes Leben lang begleiten.

Luke begann seine Karriere etwas später als ursprünglich geplant. Er hatte vor, mit 20 Jahren nach Nashville zu ziehen, doch dann starb sein Bruder. Als er schließlich mit 25 Jahren den Schritt wagte, konnte er Menschen besser einschätzen und hatte mehr Lebenserfahrung gesammelt. "Ich konnte die zwielichtigen Leute besser durchschauen", teilte er in einem früheren Interview mit. Der zweifache CMA Entertainer of the Year ist stolz auf seinen Weg nach oben und betonte, dass er sich seinen Erfolg auf altmodische Weise erarbeitet habe – durch harte Arbeit. Erinnerungen aus seiner College-Zeit, von Spring Breaks und Footballspielen, fließen bis heute in seine Arbeit ein.

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Getty Images Countrysänger Luke Bryan

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Getty Images Luke Bryan, Country-Sänger

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Getty Images Luke Bryan, Country-Sänger