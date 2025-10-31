Luke Bryan räumt Gerüchte um Tod seiner Schwester Kelly auf

Luke Bryan (49) hat sich in einem bewegenden Interview über den Verlust seiner Schwester Kelly geöffnet, die 2007 plötzlich und unerwartet verstarb. In Anderson Coopers (58) Podcast "All There Is" erzählte der Country-Star, dass Kelly an einem plötzlichen Herztod gestorben sei. Ihr Tod war so überraschend, dass es für die Familie wie ein "Umschalten eines Schalters" wirkte. Kelly brach beim Wäschewaschen zusammen und erlag den Folgen. Lukes Schwester hinterließ drei Kinder und viele offene Fragen. Bei der Obduktion konnten weder ein Aneurysma noch andere Erklärungen für ihren Tod gefunden werden. Unklar bleibt auch, ob eine Kopfverletzung, die bei ihr festgestellt wurde, durch einen Sturz verursacht wurde.

Doch die Tragödie sollte die Familie Bryan nicht loslassen. Acht Jahre nach Kellys Tod erlitt ihr Mann Ben einen Herzinfarkt, dem er kurze Zeit später erlag. Daraufhin entschieden sich Luke und seine Frau Caroline, trotz ihrer eigenen zwei Söhne, Kellys drei Kinder bei sich aufzunehmen und großzuziehen. Jordan, Kris und Tilde wurden Teil ihrer Familie und wuchsen mit Thomas und Tatum auf. Luke sagte dazu lediglich: "Es war einfach das, was man als Familie tut." Trotz des Schmerzes über den Verlust betonte er, wie wichtig es ihm war, füreinander da zu sein und den Zusammenhalt zu bewahren.

Privat bleibt Luke weiterhin ein Familienmensch, der enge Verbindungen pflegt. Bekannt ist auch seine Freundschaft zu Katy Perry (41), die er im Rahmen der Show American Idol vertiefte. Auch über das Ende ihrer Zusammenarbeit hinaus steht er in Kontakt mit ihr und ihrer Familie, insbesondere mit ihrer Tochter Daisy Dove, bei der er liebevoll als "Onkel Luke" gilt. Diese Verbundenheit zeigt, wie wichtig dem Musiker nicht nur familiäre Geborgenheit, sondern auch langjährige Freundschaften sind, die ihm in schwierigen Zeiten Halt geben.

Luke Bryan

Caroline und Luke Bryan

Katy Perry und Luke Bryan