Luke Bryan: Familie und Farm bleiben Anker im Jetset-Leben

Country-Star Luke Bryan (49) hat am Rande der American Idol-Pressetermine in Nashville erzählt, was ihn trotz Showtrubel und Tourstress geerdet hält und die Antwort ist ganz privat: seine Familie. Der Sänger, der mit seiner Frau Caroline zwei Söhne großzieht, Bo und Tate, schwärmt von den einfachen Momenten zu Hause. Wenn er von der Bühne kommt, zählt nicht, wo er war, sondern was sie zusammen machen. "Sie wollen mit Papa abhängen, in den Wald gehen oder sowas, und das erdet mich", sagte Luke dem Magazin People. Zwischen TV-Verpflichtungen, Studio und Stadion fängt er den Ausgleich im Alltag ein – möglichst sofort, sobald der Tourbus steht.

Luke betont, dass seine Jungs mit seinem Lebensstil aufgewachsen sind und die Rückkehr in die Normalität daher leichtfällt. "Ich wache auf, ziehe die Hosen an und gehe an die Arbeit", erklärte der Musiker gegenüber People und verwies auf seine Wurzeln auf dem Land. Am meisten Kraft gibt ihm die Zeit mit der Familie: zurück auf die Farm, raus zum Angeln, Jagen, Golfen – Hauptsache gemeinsam. Auch beruflich richtet er sich neu aus: Er will Musik schreiben, in Nashville nach Songs suchen, die ihn künstlerisch kitzeln, und sich immer wieder ein Stück weit neu erfinden. "Ich will mich zu einem besseren Sänger und Musiker pushen und sicherstellen, dass ich auf der Bühne zu meinen Bedingungen Spaß habe", sagte er.

Privat zeigt sich Luke gerne als bodenständiger Vater, der bei all dem Rampenlicht die Nähe zu Bo und Tate sucht. Die beiden Teenager begleiten ihren Papa mal auf die Farm, mal an den See, mal auf den Golfplatz. Für die Familie zählt das Zusammensein mehr als die großen Kulissen, und genau dort holt sich der Country-Star seinen Halt. Caroline, die den Sänger seit Jahren an seiner Seite unterstützt, hält den familiären Rahmen zusammen, während Luke zwischen TV-Studio und Tourbus pendelt. Dieser Mix aus Landleben, kleinen Ritualen und gemeinsamen Ausflügen sorgt dafür, dass der Musiker nach Scheinwerfern und Applaus immer wieder leise auftanken kann.

Getty Images Luke Bryan und seine Frau Caroline im November 2023

Instagram / lukebryan Caroline und Luke Bryan

Getty Images Luke Bryan, Sänger