1,4-Millionen-Klage gegen Luke Bryan und Jason Aldean

Country-Stars Luke Bryan (49) und Jason Aldean (49) stecken in ernstem juristischen Ärger: Das in Brentwood, Tennessee, ansässige Immobilienunternehmen GBT Realty Corporation hat die beiden Musiker sowie ihren Mitinhaber, den ehemaligen Baseball-Profi Adam LaRoche, und die Leasinggesellschaft Outlaws LLC verklagt. Grundlage der Klage, die laut Backstage Country und Parade am 12. Juni eingereicht wurde, sind angeblich nicht gezahlte Mietschulden für ihr gemeinsames Restaurant E3 Chophouse Nashville im Stadtteil Hillsboro Village. Der Schadensersatz, den GBT Realty fordert, beläuft sich auf über 1.220.894 Euro.

Laut der Klageschrift sollen die Eigentümer und Investoren die Miete für Januar und Februar nicht bezahlt haben, bevor das Restaurant im Februar überraschend schloss. GBT Realty fordert neben den rückständigen Mietzahlungen mit Zinsen auch die Miete bis zum Ende des Mietvertrags, der noch bis August 2029 laufen soll. Ein Sprecher der Eigentümergruppe erklärte gegenüber Backstage Country, dass keiner der Partner vorab von der Klage gewusst habe. Gleichzeitig betonte er, dass man aktiv an einer außergerichtlichen Einigung arbeite.

Das E3 Chophouse Nashville hatte seine Türen im Februar geschlossen und auf seiner Website sowie in sozialen Netzwerken von einer vorübergehenden Pause gesprochen. "Wir unterbrechen den Betrieb vorübergehend, während wir ausloten, was Nashville als Nächstes braucht", hieß es in dem Statement. Da die Schlüssel des Gebäudes inzwischen zurückgegeben wurden, deutet vieles darauf hin, dass die Schließung dauerhaft ist. Das Restaurant hatte 2019 eröffnet und war Teil der E3-Chophouse-Kette, zu der auch ein weiterer Standort in Steamboat Springs, Colorado, gehört, der seit 2013 in Betrieb ist und ausschließlich Adam LaRoche und seinen Brüdern gehört.

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Getty Images Jason Aldean und Luke Bryan bei den ACM Honors im Ryman Auditorium in Nashville

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Getty Images Luke Bryan und Jason Aldean live im Sanford Stadium bei "Live Between The Hedges" in Athens, Georgia

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Getty Images Luke Bryan, Jason Aldean und Adam LaRoche bei der Eröffnung des E3 Chophouse Nashville am 20. November 2019