"Nullnummer": Das hält Jennifer Iglesias von Laurenz Pesch

Jennifer Iglesias (28) nimmt in Sachen Laurenz Pesch (25) kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit Promiflash rechnet sie deutlich mit ihm ab und bezeichnet ihn als "Nullnummer". Anlass für die harten Worte ist seine Vorgeschichte mit ihrer besten Freundin Gabriela Alves. Gabriela lernte Laurenz während der Dreharbeiten zu Ex on the Beach kennen und erhoffte sich danach offenbar mehr von ihrer Verbindung. Doch was danach folgte, enttäuschte sie – und Jennifer nimmt es ihm bis heute übel. Ob sich ihre Meinung über Laurenz inzwischen gewandelt habe? Da winkt sie ab: "Hat sich nicht geändert. Also, im Gegenteil. Für mich ist es genauso eine Nullnummer, wie es davor auch der Fall war. Ich halte nichts von ihm." Von einer Annäherung oder einem versöhnlichen Wort ist bei ihr also nichts zu spüren.

Für ihre harsche Haltung liefert Jennifer im Gespräch auch eine klare Begründung. Sie könne das Verhalten gegenüber ihrer Freundin schlicht nicht ausblenden. "Einfach, weil ich die Sachen nicht vergessen kann, die er ihr angetan hat", erklärt der Realitystar gegenüber Promiflash. Dabei macht Jennifer keinen Hehl daraus, dass ihre Einschätzung nicht auf persönlichen Begegnungen mit Laurenz beruht. Eigenen Kontakt zu ihm habe sie nicht. Ihr Fazit fällt trotzdem eindeutig aus: "Klar, ich habe zwar keine Berührungspunkte mit ihm, aber Fuckboy bleibt Fuckboy", stellt sie im Interview unmissverständlich klar. Ein Satz, der an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist – und der zeigt, dass Jennifer in Sachen Laurenz keinerlei Gesprächsbedarf verspürt. Jennifer bezieht damit vor allem aus Loyalität zu Gabriela Stellung. Entscheidend ist für sie, wie ihre Freundin die Zeit nach der gemeinsamen TV-Produktion mit Laurenz erlebt hat und welche Enttäuschungen dessen Verhalten bei ihr ausgelöst hat.

Gabriela und Laurenz begegneten sich erstmals vor laufenden Kameras bei "Ex on the Beach". In dem Realityformat entstand zwischen den beiden eine Verbindung, die Gabriela nach dem Ende der Dreharbeiten offenbar gerne weiter vertieft hätte. Während Gabriela die Verbindung nach dem Ende der Produktion offenbar vertiefen wollte, entwickelte sich die Sache anders als erhofft. Laurenz leistete sich mehrere Dinge, von denen Gabriela enttäuscht gewesen sein soll. Welche konkreten Vorfälle Jennifers heutiges Urteil besonders prägen, führt sie im Interview nicht weiter aus. Fest steht jedoch, dass sie in dieser Angelegenheit vor allem als beste Freundin von Gabriela spricht. Sein späteres Verhalten sorgte dafür, dass Jennifer ihm bis heute nichts Positives abgewinnen kann. Von Laurenz selbst gab es zu den Vorwürfen bislang keine öffentliche Stellungnahme.

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IMAGO / Panama Pictures Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Imago Gabriela Alves Rodrigues bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026