Gabby Alves klärt auf: Das lief nach EOTB mit Laurenz Pesch

Bei Ex on the Beach wirkten Gabby Alves und Laurenz Pesch (25) schwer verliebt – und auch nach den Dreharbeiten wollten die beiden herausfinden, ob ihre TV-Romanze im Alltag eine Chance hat. Wie der Realitystar nun in einem TikTok-Video erzählt, deutete zunächst vieles darauf hin, dass aus den beiden tatsächlich ein festes Paar werden könnte. Doch nach ihrer Rückkehr aus Mexiko nahm die Geschichte eine überraschende Wendung. "Er hat mich angerufen und hat mir gebeichtet, dass er für meine Freundin Joena Gefühle hat. Wie es mir ging, könnt ihr euch denken", erzählt Gabby. Gleichzeitig habe Laurenz auch Gefühle für sie gehabt. Trotz der schmerzhaften Nachricht wollte sie die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zunächst nicht aufgeben. Die beiden trafen sich noch einmal, doch bei diesem Wiedersehen wurde klar, dass seine Gefühle nicht für eine Beziehung mit Gabby ausreichten. Aus der TV-Romanze wurde deshalb letztlich kein Paar.

Direkt nach dem Ende der Dreharbeiten verbrachten Gabby und Laurenz noch eine gemeinsame Nacht in Mexiko. Stundenlang hätten sie auf der Straße miteinander gesprochen und dabei sogar die anderen Kandidaten aus den Augen verloren. Da beide später mit unterschiedlichen Gruppen nach Deutschland zurückflogen, schrieb Laurenz ihr laut Gabby, dass er sie vermisse. Auch zurück in Deutschland versuchte sie, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Dann folgte der ernüchternde Anruf. "Ich habe trotzdem versucht, irgendwie zu kämpfen. Ich war aber auch sauer auf Joena", erklärt die AYTO-VIP-Bekanntheit. Joena habe von "Ex on the Beach" gewusst und Gabby zuvor versichert, dass ihr "Kumpel" Laurenz gut auf sie aufpassen werde. Dass zwischen den beiden mehr lief, habe sie ihr jedoch verschwiegen. "Joena hat sich dann versucht, bei mir zu entschuldigen. Ich habe alles abgeblockt. Ich konnte das nicht. [...] Und dann haben Joena und ich den Kontakt abgebrochen", so Gabby.

Mit Laurenz traf sich die ehemalige Good Luck Guys-Kandidatin anschließend noch einmal. Bei dieser Begegnung habe er schließlich klargestellt, dass er in Joena verliebt sei und seine Gefühle für Gabby nicht für eine Partnerschaft ausreichten. "Da hat er mir dann mein Herz gebrochen und hat gesagt, dass er in Joena verliebt ist und aber für mich Gefühle hat, aber das nicht ausreicht und so weiter und so fort", schildert sie. Gabby selbst sei damals stark in Laurenz verliebt gewesen. Inzwischen gehe es ihr nach eigener Aussage wieder gut. Auch mit Joena habe sie zwischenzeitlich wieder Kontakt gehabt: "Ich habe auch zu ihr gesagt: 'Ich werde dir verzeihen, aber ich kann das nicht vergessen.' Weil, ich habe mich da hintergangen gefühlt von einer Freundin. Sie hätte es mir davor sagen können oder irgendwie sagen: 'Hey, Laurenz ist tabu' oder so."

Wie intensiv die Verbindung zwischen Gabby und Laurenz während der Sendung war, zeigte sich besonders im Staffelfinale. Nachdem Viola die Villa verlassen hatte und die übrigen Kandidaten zu einer Party aufgebrochen waren, waren die beiden dort zeitweise ganz allein. Ihre ungestörte Zeit nutzten sie für zahlreiche intime Momente. Gabby und Laurenz hatten an insgesamt 16 verschiedenen Orten Sex – darunter in mehreren Schlafzimmern und draußen auf der Terrasse. Zwischendurch liefen sie nackt durch die Villa. Auch die rund um die Uhr laufenden Kameras hielten das Duo offenbar nicht von seiner Zweisamkeit ab. Damals schien deshalb mehr als eine kurze Showromanze möglich. Gabby und Laurenz sprachen ausdrücklich darüber, sich auch außerhalb des Formats weiter kennenlernen zu wollen. Nach der Rückkehr nach Deutschland erfüllte sich dieser Plan allerdings nicht: Trotz eines weiteren Treffens gingen die Realitystars am Ende getrennte Wege.

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Imago Gabriela Alves Rodrigues bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere von THE 50 – Staffel 3 im Cinedom Köln am 05.03.2026

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela "Gabby" Alves Rodriguez, Realitystar

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