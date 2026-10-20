Offiziell: Dann startet die neue Staffel "Germany Shore"

Jetzt steht es fest: Germany Shore kehrt im November mit einer neuen Staffel zurück. Wie Paramount+ nun bekannt gab, startet die sechste Runde offiziell am Dienstag, den 24. November 2026. Insgesamt zwölf neue Episoden mit einer Länge von jeweils rund 60 Minuten stehen dann bereit – veröffentlicht werden sie im wöchentlichen Rhythmus. Schauplatz ist erneut eine Villa an der Mittelmeerküste, in der bekannte Realitygesichter und neue Teilnehmer aufeinandertreffen. Auf dem Programm stehen dort wie gewohnt ausgelassene Partynächte, Beziehungsdramen, wechselnde Allianzen und der eine oder andere lautstarke Streit. Für besonderen Zündstoff dürften zwei Rückkehrer sorgen: Gigi Birofio (27) und Walentina Doronina (26) ziehen gemeinsam in die Villa ein. Wer die Vorgeschichte der beiden kennt, weiß: Langweilig wird es in diesem Haus ganz sicher nicht.

Gigi und Walentina gerieten in den vergangenen Jahren nämlich mehrfach öffentlich aneinander und sorgten mit ihren Auseinandersetzungen immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt überraschten die einstigen Streithähne allerdings mit ganz anderen Tönen: Die beiden wirkten plötzlich auffallend vertraut miteinander. Ob daraus tatsächlich eine echte Annäherung geworden ist oder ob die alten Konflikte unter dem gemeinsamen Dach wieder aufbrechen, soll sich nun in den neuen Folgen zeigen. Immerhin ist eine "Shore"-Villa nicht gerade für ihre entspannte Atmosphäre bekannt. Welche weiteren Realitystars und welche Neuzugänge an der Mittelmeerküste einziehen, verriet der Streamingdienst in seiner aktuellen Ankündigung noch nicht. Die Namen der übrigen Bewohner bleiben vorerst also ein gut gehütetes Geheimnis.

"Germany Shore" ist Teil des internationalen "Shore"-Franchise, das vor allem durch die US-amerikanische MTV-Produktion Jersey Shore weltweit bekannt wurde. Das Konzept ist seit jeher dasselbe: Eine Gruppe junger Erwachsener zieht für mehrere Wochen in ein gemeinsames Haus, während die Kameras rund um die Uhr mitlaufen. Festgehalten werden dabei die durchfeierten Nächte, die persönlichen Verbindungen untereinander und natürlich die Streitereien, die aus dem engen Zusammenleben entstehen. Neben dem US-Original gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Ableger in anderen Ländern. Auch die deutsche Variante hält sich an dieses Erfolgsrezept und schickt ihre Bewohner in eine Villa, in der Privatsphäre eher ein theoretisches Konzept ist. Produziert wird die sechste Staffel von den MTV Entertainment Studios für Paramount+.

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Paramount "Germany Shore"-Logo

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel