Bei Germany Shore geht es in der neuen Staffel offenbar heftiger zur Sache als je zuvor. Der heute veröffentlichte Trailer von Paramount+ zur sechsten Staffel deutet auf einen besonders drastischen Vorfall in Griechenland hin: Walentina Doronina (26) und Paulina Ljubas (29) sollen während eines gemeinsamen Bootsausfluges im Rahmen der Show von einem männlichen Mitbewohner angepinkelt worden sein. In der Vorschau ist Paulina unter Tränen zu sehen, während sie von dem Erlebnis berichtet. "Er hat auf Walentina und mich draufgepinkelt", erzählt die Realitybekanntheit sichtlich aufgelöst. Wer hinter der Pinkel-Aktion steckt und wie es überhaupt dazu kommen konnte, verrät der Clip allerdings noch nicht. Antworten dürften die Zuschauer erst in den neuen Episoden erhalten. Diese sind ab dem 24. November exklusiv beim Streamingdienst abrufbar. Anschließend erscheint jeden Dienstag eine weitere Folge der Show.

Doch die Pinkel-Aktion ist längst nicht der einzige Aufreger, den die Vorschau zu bieten hat. Immer wieder landen Drinks in den Gesichtern der Bewohner, und eine Kandidatin geht sogar mit einer Pfanne auf eine andere los. Für ordentlich Zündstoff sorgt außerdem Neuzugang Dagmara, die von allen nur Dagi genannt wird. Sie hat es ausgerechnet auf Walentina abgesehen und verfolgt ein klares Ziel: Sie will den erfahrenen "Germany Shore"-Star zum Weinen bringen. Auch Realitystar Laurenz Pesch (25) bezieht zum ersten Mal ein Zimmer in der Party-WG und soll zusätzliches Konfliktpotenzial mit in die Villa bringen. Paramount+ lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, worauf sich die Fans einstellen können. Für die zwölf jeweils 60 Minuten langen Folgen verspricht der Sender "mehr Party", "mehr Sex", "mehr Eskalation" und "mehr Stress".

In der sechsten Staffel wohnen insgesamt 16 Teilnehmer gemeinsam unter einem Dach in Griechenland. Neben Walentina und Paulina kehren auch Luigi Birofio (27), Tommy Pedroni (31), Bella Heins und Jessy B. in die Villa zurück. Auf die alten Hasen treffen in diesem Jahr gleich zehn Neulinge: Neben Dagi und Laurenz sind auch Dominik, Jason F., Jason W., Laura alias Lori, Mara, Ryan-Connor, Selin und Xenia mit von der Partie. Ob die Rückkehrer und die Neuankömmlinge trotz der bereits angekündigten Streitereien zu einer echten "Shore-Family" zusammenwachsen, ist eine der großen Fragen der neuen Staffel. Neben den Auseinandersetzungen stehen aber auch ausgelassene Partys und neue Flirts im Mittelpunkt. Wie sich das Zusammenleben der 16 Bewohner entwickelt, wird sich ab dem Staffelstart Ende November zeigen.

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Paramount Ein Teil des "Germany Shore"-Casts 2026

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Paramount+ Paulina Ljubas, "Germany Shore"-Star

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