Michael Schüler (29) hat wieder richtig Lust auf Reality-TV! In den vergangenen Monaten sorgte der Realitystar vor allem auf der Bühne des Bierkönigs auf Mallorca für Stimmung. Jetzt will er zurück vor die TV-Kameras. Seinen früheren Entschluss, mit Reality-TV abzuschließen, hat der 29-Jährige damit revidiert. Im Promiflash-Interview bringt Michael seine neu entfachte Motivation deutlich auf den Punkt: Er sei wieder "heiß wie eine Fritteuse". Eine Sendung ist für ihn allerdings tabu: Zu Germany Shore will er auf keinen Fall zurückkehren, obwohl er mit dem Format eng verbunden ist, da ihn dadurch viele Zuschauer kennenlernten. Das Format sei ihm inzwischen zu grenzüberschreitend. Mit seinen Werten könne er sich nicht mehr identifizieren. Obwohl Michael also wieder Lust auf Reality-TV hat, möchte er nicht um jeden Preis teilnehmen. Stattdessen sucht er eine Produktion, die besser zu ihm und seinem bisherigen Auftreten im Fernsehen passt.

Dabei weiß Michael durchaus, was er "Germany Shore" zu verdanken hat. Dort lernten die Zuschauer schließlich zum ersten Mal seine ausgeprägte Partyseite kennen. Dennoch stört ihn vor allem die aus seiner Sicht zunehmende Gewalt im Format. Gegenüber Promiflash erklärt er: "Dass gefühlt der Security zum Main Character wird, dann ist auch irgendwo eine Handgreiflichkeit in der Nähe. Sehe ich mich einfach nicht." In einer solchen Umgebung möchte sich der Partysänger nicht mehr zeigen. Im Fernsehen habe er sich bisher als "positiven, verpeilten Typ" gezeigt, der gute Laune verbreitet. Klassisches Trash-TV steht deshalb nicht ganz oben auf seiner Wunschliste. Stattdessen interessiert sich Michael für spannende Formate, in denen er etwas erleben kann. Auch eine Teilnahme an einem Free-TV-Format könnte er sich vorstellen. Sein geplantes Comeback soll somit klar andere Wege einschlagen als seine frühere Zeit bei "Germany Shore". Welche Show es konkret werden könnte, verriet er nicht.

In den vergangenen Monaten lag Michaels Fokus vor allem auf Partyschlager und seinen Auftritten am Ballermann. Im Bierkönig konnte er dabei selbst bestimmen, wie er seine Auftrittszeit gestaltet. Diese Freiheit bedeutete ihm viel. Hätte er sich vor rund 15 Monaten zwischen Reality-TV und Ballermannmusik entscheiden müssen, wäre die Wahl deshalb klar gewesen: Er hätte sich für die Musik entschieden. Die selbstbestimmte Arbeit auf der Bühne machte ihn zu diesem Zeitpunkt besonders glücklich. Mit seinem Wunsch nach einem TV-Comeback kehrt er seiner Partyseite aber nicht den Rücken. Vielmehr möchte er sie offenbar in einem Umfeld zeigen, das zu seinem positiven Unterhalterimage passt. Grenzüberschreitungen und Handgreiflichkeiten, wie er sie bei "Germany Shore" wahrnimmt, sollen dabei keinen Platz haben.

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Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-TV-Star

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