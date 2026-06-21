"Schlimm": Walentina meldet sich nach "Germany Shore"-Dreh

Walentina Doronina (26) ist zurück – und hat offenbar einiges erlebt. Die Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit hat sich nach ihrer Zeit beim Dreh der sechsten Staffel von Germany Shore auf Instagram gemeldet und ließ ihre Follower wissen, dass diese Staffel alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen dürfte. Schon ihrer Stimme war anzumerken, dass die Dreharbeiten alles andere als ruhig gewesen waren: Sie klang deutlich heiser. Ob Walentina die Villa freiwillig oder unfreiwillig verlassen hat, ist bislang nicht bekannt.

Trotz der Aufregung hielt sich die 26-Jährige mit konkreten Details zurück, um nichts zu spoilern. Dafür machte sie mit deutlichen Worten klar, was sie von der neuen Staffel hält. "Ich glaube, das war echt die schlimmste Staffel, in der ich je war. Ich sage das immer wieder, wenn ich rauskomme: 'Schlimmste Staffel'. Aber, Leute, das, was da passiert ist, ist an Bodenlosigkeit nicht mehr zu überbieten", so Walentina auf Social Media. Gleichzeitig zeigte sie sich überzeugt vom Quotenpotenzial der neuen Folgen: "Also, wenn diese Staffel keine Rekorde zieht, dann weiß ich auch nicht."

Für Walentina ist die sechste Staffel eine besondere Jubiläumsnummer – sie ist damit seit der ersten Stunde Teil des Formats und hat nun alle sechs Staffeln mitgemacht. Erst kürzlich hatte der offizielle Instagram-Account von Germany Shore den Drehstart bestätigt und dabei verraten, dass neben Walentina auch Gigi Birofio (27) wieder mit von der Partie ist. Die neue Staffel soll im Herbst exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein. In der Kommentarspalte kochte schon vorab die Stimmung hoch. Denn: Einige Fans hatten sich damals ausdrücklich eine Staffel ohne Walentina gewünscht.

Anzeige Anzeige

Paramount+ Walentina Doronina

Anzeige Anzeige

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat