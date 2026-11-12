Viele Neuzugänge: Sie ziehen in "Germany Shore"-Villa ein

Die Partyvilla öffnet wieder ihre Türen – und diesmal wird es richtig voll! In der sechsten Staffel von Germany Shore kommen insgesamt 16 Realitystars und feierwütige Neuzugänge unter einem Dach zusammen. Wie gewohnt dürfen sich die Zuschauer auf wilde Partys, heiße Flirts und jede Menge Streit freuen. Für sechs der Kandidaten ist die Villa bereits vertrautes Terrain: Walentina Doronina (26), Luigi Birofio (27) und Tommy Pedroni (31) sind erneut mit dabei. Auch Paulina Ljubas (29), Bella Heins und Jessy B. kehren in die Show zurück. Doch neben den alten Hasen warten in diesem Jahr zahlreiche neue Gesichter auf die Zuschauer. Gleich zehn neue Bewohner ziehen ein: Dagmara alias Dagi, Dominik, Jason F., Jason W., Laura alias Lori, Laurenz Pesch (25), Mara, Ryan-Connor, Selin und Xenia. Wie sich das Zusammenleben zwischen Rückkehrern und Neulingen gestaltet, erfahren die Fans ab dem 24. November. Dann startet die neue Staffel exklusiv beim Streamingdienst Paramount+.

Die sechste Staffel besteht aus insgesamt zwölf Folgen mit einer Laufzeit von jeweils rund 60 Minuten. Jeden Dienstag erscheint eine neue Episode. Dem aktuellen Veröffentlichungsplan zufolge soll das große Finale am 9. Februar 2027 ausgestrahlt werden. Bis dahin stehen die Bewohner rund um die Uhr unter Beobachtung der Kameras. Dabei geht es längst nicht nur um ausschweifende Partynächte, sondern auch um das tägliche Zusammenleben in der Villa. Während neue Freundschaften und Liebesgeschichten entstehen, sorgen Eifersucht und Auseinandersetzungen regelmäßig für Spannungen. Die Voraussetzungen könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Die sechs Rückkehrer haben bereits eine gemeinsame Vorgeschichte und teilweise auch alte Konflikte im Gepäck. Die zehn neuen Kandidaten müssen sich dagegen erst einmal in der Gruppe zurechtfinden. Sie stehen vor der Herausforderung, ihren Platz in der Gruppe zu finden und herauszufinden, mit welchen Mitbewohnern sie auf einer Wellenlänge liegen.

"Germany Shore" ist Teil des internationalen "Shore"-Franchises, dessen Bekanntheit vor allem auf die US-amerikanische MTV-Show Jersey Shore zurückgeht. Auch dort lebte eine Gruppe junger Partygänger gemeinsam unter einem Dach. Die deutsche Version startete zunächst unter dem Namen "Reality Shore", bevor das Format später in "Germany Shore" umbenannt wurde. Am bewährten Konzept hat sich seitdem wenig verändert: Im Mittelpunkt steht die Gruppendynamik, die sich während des gemeinsamen Aufenthalts in einer luxuriösen Villa entwickelt. Die Kandidaten verbringen viel Zeit miteinander, lernen sich besser kennen und schließen dabei neue Bekanntschaften oder sogar enge Freundschaften. Gleichzeitig sorgen Flirts, Eifersucht und bestehende Konflikte immer wieder für Spannungen innerhalb der Gruppe. Gerade die Kombination aus bekannten Realitygesichtern und zahlreichen Neuzugängen verspricht in der sechsten Staffel eine explosive Mischung unterschiedlicher Persönlichkeiten, die sich erst einmal miteinander arrangieren müssen.

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