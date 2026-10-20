Taika Waititis geplanter "Star Wars"-Film liegt auf Eis

Seit 2020 warten Fans auf den Star Wars-Kinofilm von Taika Waititi (51) – doch daraus wird vorerst nichts. Im Gespräch mit Inverse bestätigte der Regisseur, dass sein Projekt auf unbestimmte Zeit pausiert wird. "Ich sage es nur ungern, aber wir werden das Projekt tatsächlich auf Eis legen und arbeiten gemeinsam an etwas anderem. Nun, da habt ihr eure Antwort", erklärte er dem Portal. Und weiter: "Ich weiß nicht einmal, wie ich das schöner formulieren oder auch nur vage ausdrücken soll. [...] Ich habe aktuell ungefähr vier andere Filme, die ich umzusetzen versuche. Eiszeiten gehen irgendwann auch zu Ende... Wer weiß?" Eine spätere Wiederaufnahme schließt der Filmemacher mit seiner Wortwahl zwar nicht aus, eine konkrete Perspektive oder einen neuen Zeitplan gibt es derzeit aber nicht. Ob und wann sein Film tatsächlich auf die große Leinwand kommt, ist damit völlig offen.

Angedeutet hatte sich die Entwicklung bereits zuvor: Die scheidende Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (73) hatte das Vorhaben zuletzt lediglich als "immer noch einigermaßen lebendig" bezeichnet. Andere Projekte der Sternensaga kommen dagegen voran. Nach "The Mandalorian & Grogu" soll im Jahr 2027 "Star Wars: Starfighter" in die Kinos kommen. Statt an der Geschichte aus der weit, weit entfernten Galaxis zu arbeiten, wollen Taika und die Verantwortlichen sich nun gemeinsam einem anderen Vorhaben widmen, das bislang nicht näher benannt wurde. Auch mit anderen Projekten kommt der Filmemacher gut voran: Sein neuestes Werk "Klara und die Sonne" mit Jenna Ortega (24) in der Hauptrolle startet am 29. Oktober 2026 in den Kinos.

Noch im Januar dieses Jahres hatte der Regisseur beim Sundance Film Festival in Park City über seine inhaltlichen Pläne gesprochen. Dort präsentierte er gemeinsam mit Mia Wasikowska (37) die Komödie "Fing!". Sein "Star Wars"-Projekt sollte sich dabei im Ton und in der Umsetzung stark an der ursprünglichen Trilogie orientieren – also deren Charme, Humor und Leichtigkeit zum Vorbild haben. Dabei sollte auch die Handlung nicht zu kurz kommen. Die von Taika neu geschriebene Geschichte sollte eigenständig innerhalb des umfangreichen "Star Wars"-Universums funktionieren. Der Film sollte sich bewusst von den zahlreichen anderen Projekten des Franchise abheben und nicht einfach an bestehende Erzählstränge angedockt werden. Erstmals angekündigt worden war das Vorhaben im Mai 2020, seitdem gab es immer wieder Spekulationen um den Stand der Produktion.

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Getty Images Taika Waititi beim 21. Rome Film Festival im Auditorium Parco della Musica, 17. Oktober 2026

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ActionPress Eine Szene aus "The Mandalorian"

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Getty Images Jenna Ortega, Taika Waititi und Amy Adams bei der New-York-Premiere von "Klara And The Sun" im Crosby Street Hotel