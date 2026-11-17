Adam Driver (42) probiert sich in Hollywood künftig auf neue Weise aus: Der Schauspieler hat zusammen mit einigen Partnern, deren Namen bislang nicht bekannt sind, eine eigene Produktionsfirma gegründet. Das verriet er jetzt in einem Interview mit Associated Press. Anlass für das Gespräch war sein neues Krimidrama "Paper Tiger", das ab dem 2. Dezember in Deutschland zu sehen ist. Ein Grund für die Gründung war auch das Projektaus von "The Hunt for Ben Solo". Diesen Star Wars-Film hatte Adam zusammen mit Steven Soderbergh (63) entwickelt. Mit seinem neuen Unternehmen möchte der Darsteller nun ambitionierte Filme umsetzen, die jedoch kein enormes Budget haben. Einer der Filmemacher, mit denen die Firma zusammenarbeiten soll, ist Jeff Nichols. Adam und der Regisseur kennen sich bereits gut: Sie arbeiteten schon bei "Midnight Special" zusammen.

Mehr Details wollte Adam jedoch nicht über sein neues Projekt verraten – abgesehen von der Motivation hinter der Gründung. Der Hollywoodstar empfindet die Filmbranche als zunehmend risikoscheu. Sogar Regisseure, die er sehr schätzt, wie etwa James Gray, hätten Probleme, die Finanzierung ihrer Filme zu sichern. "Es ist ein reaktionäres Geschäft, wie ich gerade lerne. Also muss ich einfach herausfinden, wie ich das System austricksen kann. Und es scheint darum zu gehen, kein Geld zu verdienen. Wenn man einfach Dinge machen kann, für die man nicht bezahlt wird, dann bekommt man das Projekt realisiert, das man machen will", erklärte der Schauspieler. Als Beispiel nannte er "Paper Tiger": Obwohl Scarlett Johansson (41) und Miles Teller (39) mitspielen, das Budget bei lediglich 15 Millionen Dollar lag und 24 Executive Producer aufgeführt werden, fand sich zunächst kein Käufer. "Aber für mich ist das absurd. Es ist wirklich beschissen", beschwerte sich Adam.

Auch auf das Aus von "The Hunt for Ben Solo" blickte Adam im Gespräch zurück. Rund zweieinhalb Jahre lang hatten er und Steven unbezahlt an dem Projekt gearbeitet. Der Film sollte an "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" anknüpfen und den Schauspieler erneut als Ben Solo zeigen. Disney stoppte jedoch das Vorhaben. Rückblickend nannte Adam die Absage "kriminell". Nachdem das Aus bekannt geworden war, setzten sich Fans mit gemieteten Werbetafeln am Times Square und einem Flugzeug über dem Disney-Gelände in Burbank für Ben Solos Comeback ein. "Ich war überwältigt von der Reaktion darauf. Ich hätte niemals gedacht, dass es Werbetafeln am Times Square geben würde. Das ist so bewegend. Es fühlte sich wirklich an, als würden wir alle an der Bar sitzen und über die Filme sprechen, die wir sehen wollen", schwärmte Adam.

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Getty Images Adam Driver, "House of Gucci"-Darsteller

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ActionPress Daisy Ridley und Adam Driver in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

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