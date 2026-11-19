Bei dieser Summe dürfte manchem Star Wars-Fan schwindelig werden! Darth Vaders Lichtschwert hat bei einer Auktion in den USA einen beeindruckenden Rekord aufgestellt: Das gute Stück ist für fast fünf Millionen US-Dollar unter den Hammer gekommen – umgerechnet für rund 4,4 Millionen Euro. Noch nie zuvor sei weltweit ein höherer Preis für eine Requisite aus der berühmten Weltraumsaga gezahlt worden, heißt es dem Auktionshaus Heritage Auctions zufolge. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen bei Weitem. Im Vorfeld hatte Heritage Auctions den Wert des Lichtschwerts auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt – am Ende zahlte der Käufer also fast das Fünffache dieser Summe.

Die Filmwaffe ist kein beliebiges Sammlerstück, denn sie war tatsächlich vor der Kamera im Einsatz. Schauspieler David Prowse (†85) schwang das Lichtschwert in seiner Rolle als finsterer Sithlord gleich in zwei Teilen der Reihe. Zu sehen war es sowohl in "Das Imperium schlägt zurück" aus dem Jahr 1980 als auch in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter", der 1983 in die Kinos kam. Wer sich das Stück genauer ansieht, erkennt schnell, dass es einiges mitgemacht hat. Am Mantel der Requisite befindet sich ein Riss, außerdem ist sie mit zahlreichen Kratzern übersät. Diese Spuren stammen von den Dreharbeiten und sind für Sammler besonders wertvoll. Wie das Auktionshaus erklärte, lässt sich gerade anhand dieser Gebrauchsspuren belegen, dass es sich um genau das Lichtschwert handelt, das in den beiden Filmen verwendet wurde.

Die "Star Wars"-Saga stammt aus der Feder von George Lucas (82), der als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur an dem Projekt beteiligt war. Die Reihe gehört bis heute zu den erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte. Den Anfang machte 1977 "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung". Im Jahr 2027 liegt der Kinostart des ersten Abenteuers damit genau 50 Jahre zurück. Rund um dieses Jubiläum sind besondere Aktionen für die Fans geplant. Unter anderem soll die ursprüngliche Fassung des ersten Films in ausgewählten Kinos gezeigt werden, und zwar im IMAX-70-mm-Format. So können Zuschauer den Klassiker, mit dem alles begann, noch einmal in besonders großem Format erleben.

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Imago David Prowse als Darth Vader in einer Szene aus "Star Wars – Das Imperium schlägt zurück"

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Imago David Prowse beim Photocall zum Dokumentarfilm "I Am Your Father" vor den Cines Verdi in Madrid am 18. November 2015

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