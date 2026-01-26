Taika Waititi verrät Details zu seinem "Star Wars"-Drehbuch

Taika Waititi (50) hat beim Sundance Film Festival in Park City einen seltenen Einblick in sein Star Wars-Projekt gegeben – und dabei gleich doppelt für Gesprächsstoff gesorgt. Auf dem roten Teppich vor dem Eccles Center Theater präsentierte der Regisseur am Samstag gemeinsam mit Mia Wasikowska (36) die Komödie "Fing!" und sprach am Rande der Premiere mit Variety über den Stand seines lange erwarteten Weltraum-Abenteuers. Taika, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie führen soll, verriet, dass er den Geist der frühen Filme wiederbeleben will – mit hohen Einsätzen, aber spürbar mehr Leichtigkeit. Er betonte außerdem, dass seine Geschichte innerhalb des großen Universums eigenständig funktionieren soll.

Im Interview erklärte Taika: "Ich versuche einfach, wieder etwas von dem Spaß der Originalfilme einzufangen, so wie ich sie in Erinnerung habe", sagte er Variety. Die Welt von "Star Wars" sei voller paralleler Projekte, deshalb arbeite er an etwas, das "ein bisschen separat" stehe und "mehr sein eigenes Ding" sei. Rückenwind gab es zuletzt auch von Lucasfilm. Gegenüber Deadline bezeichnete Kathleen Kennedy (72) Taikas Film als "immer noch einigermaßen lebendig" und bestätigte, dass er ein Skript abgeliefert habe, das sie "urkomisch und großartig" finde. Der Filmemacher war bereits 2020 für einen eigenen Film im Franchise gewonnen worden, wenig später folgte die Bestätigung als Autor und Regisseur.

Beim Sundance Film Festival zeigte sich Taika an der Seite von Mia Wasikowska entspannt und bestens gelaunt. Gemeinsam mit Blake Harrison, Iona Bell, Yasmin Kassim und Skye Fellman stand das Duo für den Film "Fing!" vor der Kamera. Vor Ort genoss der Regisseur sichtlich das Zusammenspiel mit seinen Co-Stars, posierte geduldig für Fotos und nahm sich Zeit für kurze Gespräche. Wie es mit "Star Wars" für ihn weitergeht, bleibt zwar noch offen – Fans dürfen sich aber schon jetzt auf das Kommende freuen.

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Getty Images Kathleen Kennedy, BAFTA-Gewinnerin 2020

Getty Images Taika Waititi und Mia Wasikowska bei der Premiere von "Fing!" beim Sundance Film Festival 2026 in Park City