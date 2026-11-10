"Madonna-Huren-Komplex": Olivia Jones rechnet mit Marwin ab

In Folge acht von Das große Promi-Büßen muss sich Marwin Klute (29) in seiner "Runde der Schande" unangenehmen Fragen stellen. Noch bevor es losgeht, ist Marwin die Anspannung deutlich anzumerken. "Das ist jetzt meine Bühne und ich muss sagen, mir geht schon so ein bisschen doch der Kackstift, ja", gesteht er in der Show. Olivia Jones (56) konfrontiert den 29-Jährigen zunächst mit einem früheren TV-Auftritt, bei dem er Frauen belanglos in Kategorien einteilte. Als Beleg laufen Szenen aus einer früheren Staffel von "Are You The One". Darin unterschied Marwin deutlich zwischen Frauen für den Spaß und solchen für eine Beziehung. Eine Kandidatin reagierte auf seine Bewertung damals mit Tränen. Seine verletzenden Aussagen führt er in der Sendung auf sein damaliges Alter zurück. "Da war ich noch ein junger Dude, jetzt bin ich mittlerweile 29. Ich bin natürlich auch ein bisschen gereift und sehe es mittlerweile alles ein bisschen anders", betont er gegenüber Olivia.

Danach geht es um seine frühere Beziehung mit Melissa (30), der er bei Temptation Island VIP Vorgaben für ihre Kleidung machen wollte. Während der Realitystar von seiner Ex nach außen ein bestimmtes Bild erwartete, fühlte er sich zugleich von ihrer freizügigen Seite angezogen. Olivia bringt dafür den sogenannten Madonna-Huren-Komplex ins Spiel: "Es bezeichnet Männer wie dich, die wollen, dass ihre Frauen nach außen Heilige und im Bett Hu*en sind." Damit rückt sie Marwins widersprüchliche Ansprüche ins Zentrum. Melissas freizügige Kleidung bezeichnete er damals als "billig" und betonte: "Ich möchte nicht, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re." Olivia weist diese Einstellung in der "Runde der Schande" entschieden zurück: "Die Zeiten, in denen Männer Frauen vorschreiben können, was sie anziehen, die sind vorbei." Mit Blick auf die Vergangenheit räumt Marwin in der Sendung ein, mit seinen Worten eine Grenze überschritten zu haben. "Die Ausdrucksweise war unter aller Sau", erklärt der Realitystar.

Auch Melissas OnlyFans-Account sorgte seinerzeit für Streit, obwohl Marwin ihre offenherzige Seite sexuell reizvoll fand. Bei "Temptation Island VIP" sagte er: "Rein sexuell gesehen finde ich es todesgeil. Ich stehe halt auf diese Kombi zwischen süß, hübsch, sexy und dieses N*ttige. Ich brauche dieses N*ttige für's Bett. Da bin ich voll der Eklige." Ausgerechnet OnlyFans ist inzwischen auch für Marwin selbst zum Geschäftsmodell geworden. Während Melissas Account früher für Zoff gesorgt hatte, setzt er mit seiner neuen Partnerin Francesca Morgese (28) sogar auf ein gemeinsames Profil. Beide hatten zuvor bereits eigene Accounts auf der Erotikplattform betrieben. Welche Inhalte sie auf ihrem gemeinsamen Profil anbieten, ist nicht öffentlich einsehbar.

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Joyn "Das große Promi-Büßen"-Kandidat Marwin Klute, 2026

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Joyn Olivia Jones während der "Runde der Schande", 2026

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