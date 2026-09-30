OnlyFans-Drama mit Marwin Klute: Bei Franci kullern Tränen

Bei Are You The One – Reality Stars in Love kommt es zur großen Aussprache. In den Folgen 13 und 14 war die Liaison zwischen Marwin Klute (29) und Francesca Morgese zerbrochen – am Thema OnlyFans. Marwin hatte Probleme damit geäußert, dass der Account der Schweizerin mit sexy Fotos und Co. noch im Netz zu finden ist. Daraufhin hatte Francesca selbst die Reißleine gezogen und das Verhältnis beendet. In den neuen Folgen wirken beide niedergeschlagen und reflektieren, was vorgefallen ist. Marwin nennt die gesamte Situation einen "Kopff*ck" und genau das, was er vermeiden wollte. Franci entscheidet sich schließlich, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen, und schnappt sich den Temptation Island VIP-Star für ein klärendes Gespräch.

Francesca schlägt einen ernsten Ton an. Sie erklärt, warum Marwins Bemerkungen zu ihrer Erotikvergangenheit sie so sehr getroffen haben. "Ich hab vor einem Jahr mit OnlyFans aufgehört, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte, nur darauf reduziert zu werden. Ich hab genau deswegen damit aufgehört: Damit man mich sieht, Franci, und nicht Franci von OF. Das verletzt mich. Ich bin nicht nur OF", stellt sie klar. Ihre Stimme wird brüchig, dann droht sie, in Tränen auszubrechen. Franci schluchzt: "In jeder Sendung geht es immer nur um OnlyFans. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich bin doch auch ohne OF gut genug."

Marwin wirkt sichtlich berührt von Francescas ehrlichen Worten. "Du bist perfekt, wie du bist, das sehe ich doch auch", betont er und tröstet die Rothaarige. In ihr stecke viel mehr als nur dieses Thema, versichert er ihr. Zudem übernimmt der Influencer Mitverantwortung: "Das tut mir unnormal leid. Ich bin ja auch daran schuld, dass es jetzt zu so einem Thema wurde." Die Wogen scheinen vorerst geglättet – ob es aber wirklich für ein Liebescomeback reicht, lässt das Duo offen.

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