Für diese Challenge brauchten die Das große Promi-Büßen-Stars einen abgehärteten Magen. Denn die Bewohner mussten sich ans Butteressen wagen. Die Regeln des Safetyspiels waren einfach: Jeder Teilnehmer musste pro Runde ein Stück Butter innerhalb von 20 Sekunden essen und komplett herunterschlucken. Wer das nicht schaffte oder freiwillig aufgab, schied aus. Viele Konkurrenten wie Georgina Fleur (36) und Co. gaben schon nach der ersten oder nach wenigen Runden auf. Bei Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute (29) sah das aber anders aus: Sie freuten sich auf "die guten Fette" und betonten mehrfach, wie toll sie das Verschlingen der Butter fanden. Die Fitnessfans aßen weiter eine Portion nach der anderen.

Auch als das Zeitlimit zuerst auf zehn und dann sogar auf fünf Sekunden pro Stück sank, gaben die beiden nicht nach. Die Entscheidung fiel erst beim 43. Butterstück: Aleks gelang es nicht mehr, die Portion rechtzeitig zu schlucken. Sie purzelte prompt aus seinem geöffneten Mund. Damit sicherte sich Marwin den Sieg. "Marwin hat das Safetyspiel gewonnen und kann beim Tribunal der Loser nicht gewählt werden", lautete die offizielle Durchsage. Aber das extreme Wettessen hatte für beide Männer unangenehme Folgen. Sowohl Marwin als auch Aleks mussten sich nach der Challenge lautstark übergeben.

Die übrigen Bewohner reagierten sichtlich angeekelt auf die Geräusche und auf das, was danach zu sehen war. Aleks nahm die Situation trotzdem mit Humor. "Die Butter flutscht zweimal", kommentierte er in der Show. Mit Blick auf das Erbrochene machte er außerdem klar, dass er die Person nicht beneide, die anschließend den Latrinendienst übernehmen müsse. Marwin zeigte sich nach seinem Triumph wenig überrascht. "Mir war von vornherein klar, dass ich das Spiel gewinnen werde, weil das voll mein Ding ist. Ich hätte genau so viele Butterstücke essen können, wie ich hätte müssen, um zu gewinnen", betonte er in der Sendung.

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Joyn Aleks Petrovic und Marwin Klute, "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Georgina Fleur, Butterwettessen in "Das große Promi-Büßen"

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