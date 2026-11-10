Olivia wirft Promi-Büßen-Marwin Täuschung auf OnlyFans vor

Marwin Klute (29) muss sich bei Das große Promi-Büßen einem heiklen Vorwurf stellen. In der achten Folge der Sendung nimmt sich Moderatorin Olivia Jones (56) den Realitystar in der "Runde der Schande" vor und geht dabei auch auf seinen OnlyFans-Account ein. Der Grund: Obwohl der 29-Jährige während seiner Zeit im Camp kein Handy benutzen darf, bekommen seine zahlenden Fans auf der Plattform weiterhin "schmuddelige" Nachrichten. Die sollen so wirken, als kämen sie direkt von ihm. Tatsächlich tippt aber jemand ganz anderer in die Tasten. Wie Marwin schließlich zugibt, hat sein bester Freund den Account übernommen, solange er selbst nicht erreichbar ist. Die Abonnenten sollten davon aber offenbar nichts merken, damit das Geld auch während der Dreharbeiten weiterfließt. "Ich habe natürlich ein Management. Mein bester Freund schreibt für mich weiter und das war alles so besprochen. Die müssen natürlich denken, dass ich das bin", räumt er ein.

Für Olivia ist das eine klare Täuschung. Sie hält Marwin vor, seinen Fans eine Verbindung zu verkaufen, die es so gar nicht gibt, weil nicht er selbst hinter den Nachrichten steckt. "Und denen gaukelst du gegen Geld nicht nur sexuelle Offenheit vor, sondern auch persönliche Nähe", betont die Moderatorin in der "Runde der Schande". Damit nicht genug: Sie wirft ihm zudem "Queerbaiting" vor. In den Chats würden zahlreiche "schwule Codes" verwendet, mit denen gezielt queere Kunden angesprochen werden sollen. Um wie viel Geld es dabei geht, hatte Marwin kurz zuvor im Gespräch selbst schon verraten. Gemeinsam mit seiner aktuellen Freundin Francesca Morgese (28) verdient er nach eigenen Angaben jeden Monat eine sechsstellige Summe auf OnlyFans. Entsprechend aufgewühlt reagiert der TV-Star auf die Konfrontation. Er wendet sich anschließend an die Produktion und beschwert sich, dass Olivias Enthüllung über seinen Account "geschäftsschädigend" sei.

Die OnlyFans-Enthüllung ist Teil einer größeren Abrechnung. Olivia wirft Marwin in der Runde auch Doppelmoral vor. Während er sich einst dagegen gewehrt hatte, dass seine damalige Partnerin Melissa Heitmann (30) einen Account auf der Plattform betreibt, verdient er mittlerweile selbst dort Geld. In der Show, in der sich Prominente mit ihren früheren Fehltritten auseinandersetzen müssen, kommen außerdem verletzende Aussagen von Marwin bei Are You The One? auf den Tisch. Auch sein Verhalten gegenüber Melissa bei Temptation Island VIP wird noch einmal genau unter die Lupe genommen. Dafür findet Olivia deutliche Worte und ordnet sein damaliges Auftreten als "Madonna-Huren-Komplex" ein. Laut der Moderatorin geht es dabei um Folgendes: "Es bezeichnet Männer wie dich, die wollen, dass ihre Frauen nach außen Heilige und im Bett Hu*en sind."

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Joyn Marwin Klute, "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

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