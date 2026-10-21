Guido Cantz schwitzte bei "The Masked Singer" wie in Sauna

Im Halbfinale der 13. Staffel von The Masked Singer fiel die Maske von Motte Momo – und darunter kam Guido Cantz (55) zum Vorschein. Die Ratefans hatten mit ihrem Tipp also goldrichtig gelegen. Für den Moderator war die Teilnahme an der Musikrateshow von ProSieben und Joyn allerdings alles andere als ein entspannter Spaziergang. Vor allem körperlich hatte es der Auftritt in der aufwendigen Verkleidung in sich, wie er in einem exklusiven Interview mit Joyn verriet: "Ich hätte niemals gedacht, dass man in einem Kostüm mehr schwitzen kann als in der Sauna." Insgesamt blickt der Comedian aber positiv auf seine Zeit in der Show zurück. Er beschreibt sie als besonders, aufregend und sehr aufwendig – und betont zugleich, wie viel Spaß ihm die Teilnahme gemacht habe. Auch zu seinem Kostüm entwickelte er offenbar eine ungewöhnlich enge Bindung. "Ich hätte nie gedacht, eine so enge Beziehung zu einem Hoodie aufzubauen", scherzte er.

Doch nicht nur die Hitze unter dem Mottenkostüm machte dem Entertainer zu schaffen. Mindestens genauso herausfordernd war für ihn die strenge Geheimhaltung rund um das Format. Auf die Frage, was der schwierigste Teil des Versteckspiels gewesen sei, musste Guido nicht lange überlegen. "Meinem Sohn nichts zu erzählen! Das war die größte Herausforderung für mich", erklärte er gegenüber Joyn. Ein großes Ziel hatte sich der Moderator ebenfalls gesetzt: Er wollte auf keinen Fall schon in der ersten Show ausscheiden. Zusätzlich reizte ihn die Frage, wie lange das Rateteam wohl brauchen würde, um ihn hinter der Maske zu erkennen.

Neben Guido wurden am selben Abend auch Isi Glück und Ronan Keating (49) enttarnt. Zwischen dem Moderator und seiner Bühnenfigur gab es im Übrigen durchaus Parallelen, wie er sagt: "Den Falter zieht es ins Licht und mich seit 35 Jahren ins Scheinwerferlicht", erklärte er im Joyn-Interview. Die Hinweise auf seine Identität bezeichnete der Entertainer rückblickend als zutreffend und zielführend. Zwei Indizien hielt er allerdings für besonders knifflig: Den Tintenklecks und das Schild mit der Aufschrift "Schiller" hätten seiner Einschätzung nach nur besonders versierte Ratefans entschlüsseln können. Für die Zuschauer geht es unterdessen schon bald weiter. Das Finale von "The Masked Singer" läuft am Mittwoch, den 21. Oktober, zur Primetime auf ProSieben sowie im Livestream auf Joyn.

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Getty Images Guido Cantz im Oktober 2019 in Köln

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ProSieben Ronan Keating, Isi Glück und Guido Cantz im Halbfinale bei "The Masked Singer"

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Getty Images Guido Cantz, Moderator