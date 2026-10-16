Ronan Keating singt bei "The Masked Singer" eigenen Song

Dieser Auftritt hatte es in sich: Im Halbfinale von The Masked Singer steckte kein Geringerer als Ronan Keating (49) unter dem silbernen Kostüm von Mr. Mic. Der irische Popstar war für die ProSieben-Show nach Köln gereist, wo die Folge aufgezeichnet wurde – und gab dort sogar seinen eigenen Welthit "When You Say Nothing at All" zum Besten. Doch selbst das brachte das Rateteam nicht auf die richtige Fährte. Auch dass der Sänger überwiegend Englisch sprach, half den Ratenden nicht weiter. Nachdem Mr. Mic zu wenige Stimmen erhalten hatte, musste er schließlich seine Maske abnehmen und seine Identität preisgeben. Für Ronan war die gelungene Tarnung offenbar selbst kaum zu fassen. Er hatte fest damit gerechnet, spätestens durch die Darbietung seines bekannten Songs sofort enttarnt zu werden. Doch nicht einmal dieser deutliche musikalische Hinweis reichte aus, um seinen Namen vor der Enthüllung ins Spiel zu bringen.

Beim Rätseln flogen die Namen munter durch das Studio, nur eben nicht der richtige. Verona Pooth (58) war sich sicher, dass Mika (43) unter dem silbernen Glitzeroutfit stecke. Eko Fresh (43) brachte Rea Garvey (53) und sogar David Hasselhoff (74) ins Spiel, während Chris Tall (35) auf Robbie Williams (52) tippte. Dabei deuteten die Indizien recht deutlich auf einen internationalen Sänger hin. Moderator Matthias Opdenhövel (56) scherzte trotzdem, der maskierte Promi könnte doch auch aus dem Ruhrgebiet stammen. Als die Maske schließlich fiel, war die Verblüffung im Studio groß. Ronan bedankte sich beim Kölner Publikum mit einem charmanten "Dankeschön!" auf Deutsch. Der Ire selbst konnte kaum fassen, dass sein Name während der gesamten Rateshow kein einziges Mal gefallen war, obwohl er einen seiner größten Hits selbst gesungen hatte.

Bekannt wurde Ronan einst als Mitglied der irischen Boygroup Boyzone, die mit Songs wie "No Matter What" international erfolgreich war. Als Solokünstler landete er anschließend Hits wie "When You Say Nothing at All" und "Life Is a Rollercoaster". Er war allerdings nicht der Einzige, der im Halbfinale sein Kostüm ablegen musste: Auch Komiker Guido Cantz (55), der in der Fuchs-Motte steckte, und Partysängerin Isi Glück (35), die sich im Erdbär versteckt hatte, wurden enttarnt. In der ProSieben-Show sollen die Stimme und rätselhafte Indizien Hinweise auf die Identität der kostümierten Stars liefern. Die aktuelle Staffel wird nicht live ausgestrahlt. Stattdessen entscheiden das Rateteam und das Saalpublikum bereits bei der Aufzeichnung in Köln über das Weiterkommen der Teilnehmer. Nach den drei Enthüllungen im Halbfinale steht nun noch das große Finale der Staffel an.

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ProSieben Ronan Keating als Mr. Mic für "The Masked Singer"

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ProSieben Matthias Opdenhövel mit Ronan Keating als Mr. Mic bei "The Masked Singer"

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ProSieben Ronan Keating, Isi Glück und Guido Cantz im Halbfinale bei "The Masked Singer"