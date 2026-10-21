Jennifer Iglesias unterstellt Laurenz und Joena Kalkül

Gibt es etwa ein Liebescomeback bei Laurenz Pesch (25) und Joena Steilen? Nachdem ihre Beziehung wegen eines Seitensprungs des Realitystars in die Brüche gegangen war, sorgen die beiden inzwischen wieder für reichlich Spekulationen. Vor allem Joenas Beiträge und vielsagende Andeutungen in den sozialen Medien lassen Fans vermuten, dass die Ex-Partner erneut zueinandergefunden haben könnten. Auch Jennifer Iglesias (28) verfolgt das Liebeswirrwarr – und hat dazu eine klare Meinung. Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie hinter den Gerüchten weniger eine romantische Versöhnung als vielmehr eine bewusste Strategie vermutet. Ihrer Einschätzung nach könnten Laurenz und Joena die Spekulationen gezielt anheizen, um im Gespräch zu bleiben und sich möglicherweise weitere Sendezeit zu sichern. Ob zwischen den beiden tatsächlich wieder die Funken sprühen, bleibt allerdings offen.

Im Interview verrät Jennifer, welche Informationen sie über das vermeintliche Liebescomeback der beiden aufgeschnappt hat. "Ja, ich habe auch gehört, dass er mit der Joena wieder zusammen ist. Ich meine, mir wird sehr viel erzählt und ich habe auch schon mitbekommen, dass sie irgendwelche Storys macht und sagt: 'Ja, ich komme doch wieder zu dem Ex zurück, ist ja nicht so schlimm'", erzählt sie gegenüber Promiflash. Offenbar sind ihr besonders die öffentlichen Aussagen der Influencerin aufgefallen. "Sie hat auch Andeutungen gemacht und es hat auch schon die Runde gemacht, dass die beiden wieder ein Paar sind", berichtet Jennifer weiter. Dass die Ex-Partner mit den Spekulationen möglicherweise ganz bewusst spielen, hält sie jedenfalls für äußerst wahrscheinlich. Auf die Frage, ob sie dahinter eine gezielte Taktik vermute, antwortet Jennifer ohne zu zögern: "Ja, zu 100 Prozent, sonst würde man ja keine TikToks darüber machen, oder?"

Warum Jennifer hinter den Spekulationen eine bewusste Inszenierung vermutet, erklärt sie mit ihren eigenen Erfahrungen in der Reality-TV-Branche. "Also für mich ist diese ganze Reality-Welt maximal abgekartet. Ich weiß ja schon, weil ich einfach selber da drin bin, wie es ist", betont sie. Ihrer Meinung nach wissen viele TV-Bekanntheiten ganz genau, wie sie öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. "Leute stellen extra die Fotos rein, die Statements rein, die TikToks rein, damit die Leute auch wieder darüber sprechen und spekulieren. Und damit haben die auch das, was sie wollen, und zwar Sendezeit und dann wieder in aller Munde zu sein." Das Thema geht die Realitybekanntheit auch persönlich etwas an: Laurenz soll zuvor bereits ihre beste Freundin Gabriela Alves enttäuscht haben. Ob er und Joena nach ihrer von einem Seitensprung überschatteten Trennung tatsächlich einen Neuanfang wagen, bleibt vorerst unklar.

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025