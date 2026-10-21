Kaley Cuoco zeigt Matilda beim Kuscheln mit ihrer Schwester

Kaley Cuocos (40) Tochter Matilda ist jetzt große Schwester – und diese Rolle scheint die Dreijährige in vollen Zügen zu genießen. Die Schauspielerin teilte jüngst einen Schnappschuss der Geschwister in ihrer Instagram-Story: Matilda sitzt mit der Neugeborenen auf dem Schoß da und kuschelt sie. Dabei schenkt sie der Kamera ein breites Lächeln. Kaley fügte dem Beitrag ein Herz und ein liebevolles "Schwestern" hinzu – mehr Worte brauchte es für diesen Augenblick offenbar nicht.

Matildas Schwester erblickte am 12. Oktober das Licht der Welt. Sie trägt den Namen Philomena Carmine Bobby. Die Geburt machten die The Big Bang Theory-Berühmtheit und ihr Partner Tom Pelphrey (44) mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Kaley veröffentlichte eine Reihe an Fotos – darunter ein Bild des Babys im Schlafsack oder auch in den Armen der frischgebackenen Zweifacheltern. "Es gibt keine Worte, um dieses Gefühl noch einmal zu beschreiben. Was für ein Segen. Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit all ihren Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo geführt hat! Familie offiziell komplett. Zeit, Matildas Baby nach Hause zu bringen!", fügte sie dem Post hinzu.

Ihrem Beitrag fügte sie zudem eine kleine Liebeserklärung an ihren Liebsten hinzu. "In dem Moment, als wir uns kennenlernten, ist mein Leben regelrecht explodiert, und die Geschenke reißen nicht ab. Ich liebe dich für immer, Girldaddy!", schwärmte Kaley. Kaley und Tom sind inzwischen seit vier Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden im April 2022 – ihr gemeinsamer Talentmanager hatte sie miteinander bekannt gemacht. Im März 2023 kam ihre erste gemeinsame Tochter Matilda zur Welt. Im August 2024 folgte dann die nächste große Nachricht: Tom hatte Kaley einen Heiratsantrag gemacht.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter, Oktober 2026

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Instagram / kaleycuoco Matilda und Philomena, Töchter von Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrem Baby, Oktober 2026