Bei Kaley Cuoco (40) dreht sich derzeit alles um ihre beiden Töchter! Die Schauspielerin begeistert ihre Fans mit neuen Einblicken in ihr Familienleben und hält dabei besonders liebevolle Momente mit ihren beiden Töchtern fest. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie die erst sechs Wochen alte Philomena Pelphrey auf dem Schoß ihrer Mutter liegt. Während die Kleine ganz entspannt ihre Milch trinkt, verfolgt sie offenbar gebannt die Tanzshow Dancing with the Stars. "Ich bringe es ihr früh bei. Sie wird das noch jahrelang mit mir schauen, haha", kommentierte sie das Video.

Auch die dreijährige Matilda kommt nicht zu kurz. Die Kleine geht schon voll in ihrer neuen Rolle als große Schwester auf: In einem weiteren Clip schiebt sie Baby Philomena fürsorglich im Kinderwagen durch die Gegend. Den süßen Kinderwagenclip von Matilda und Philomena unterlegt Kaley passenderweise mit Reba McEntires (71) Song "I'm a Survivor". In den weiteren Aufnahmen steht vor allem Matilda im Mittelpunkt. Passend zu Thanksgiving veröffentlicht die stolze Mutter ein Bild von der ersten Schulaufführung ihrer älteren Tochter. "Erste Thanksgiving-Schulaufführung. Ich bin fertig", kommentierte Kaley den Schnappschuss gerührt.

Philomena Carmine Bobby Pelphrey erblickte am 12. Oktober 2026 das Licht der Welt. Drei Tage später machten Kaley und ihr Verlobter Tom Pelphrey (44) die freudige Nachricht öffentlich. "Es gibt keine Worte, um dieses Gefühl noch einmal zu beschreiben. Was für ein Segen. Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit all ihren Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo geführt hat! Familie offiziell komplett. Zeit, Matildas Baby nach Hause zu bringen!", schrieben sie liebevoll zu dem Beitrag auf Instagram. Dazu teilten sie erste Schnappschüsse, auf denen die Kleine in den Armen ihrer Eltern in Richtung Kamera schaut.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihren Töchtern

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Töchter Philomena und Matilda

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