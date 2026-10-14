Babyglück: Kaley Cuoco bringt ihre zweite Tochter zur Welt

Kaley Cuoco (40) und Tom Pelphrey (44) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Montag, dem 12. Oktober 2026, brachte die Schauspielerin die gemeinsame Tochter zur Welt. Das Mädchen hört auf den klangvollen Namen Philomena Carmine Bobby. In der Familie wird sie aber einfach Philo gerufen. Kaley machte die freudige Nachricht auf Instagram öffentlich und teilte die ersten Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Darauf sind das frischgebackene Elternpaar mit seinem Neugeborenen sowie zahlreiche innige Momente mit der kleinen Philo zu sehen. Für die vierköpfige Familie ist das Glück damit perfekt. Zu Hause wartet bereits die große Schwester: Töchterchen Matilda Carmine, die im März 2023 geboren wurde und inzwischen drei Jahre alt ist.

Die The Big Bang Theory-Darstellerin schrieb emotionale Zeilen: "Es gibt keine Worte, um dieses Gefühl noch einmal zu beschreiben. Was für ein Segen." Auch den Weg bis zur Geburt sprach sie an: "Wir sind so dankbar für die verrückte, wilde Reise mit all ihren Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo geführt hat! Familie offiziell komplett. Zeit, Matildas Baby nach Hause zu bringen!" Eine liebevolle Botschaft ging zudem an ihren Verlobten: Sein Leben sei in dem Moment, in dem sie sich kennenlernten, geradezu explodiert. Seitdem seien immer weitere Geschenke hinzugekommen. "Ich liebe dich für immer, Mädchenpapa", schwärmte Kaley. Dass sie erneut schwanger war und ein weiteres Mädchen erwartete, hatte sie bereits im Juni auf der Plattform verkündet. Damals sprach sie von einem wahr gewordenen Traum und davon, dass die zweite Schwangerschaft in vielerlei Hinsicht kurvenreicher verlaufen sei.

Einen Namen hatten Kaley und Tom schon vor der Geburt im Kopf. Sie hielten ihn allerdings bewusst unter Verschluss. Gleichzeitig wollten sich die beiden die Möglichkeit offenhalten, sich noch umzuentscheiden, falls der ausgesuchte Name beim ersten Kennenlernen doch nicht zu ihrer Tochter passen sollte. Einen Vorschlag hatte der Schauspieler zuvor allerdings schon scherzhaft kassiert: Trotz seines ersten Primetime-Emmy-Gewinns sollte das Baby auf keinen Fall Emmy heißen. Kaley und Tom sind seit 2022 ein Paar und seit August 2024 verlobt. Mit der Hochzeit lassen sie sich bislang Zeit. Die Zweifachmama hatte bereits angedeutet, dass womöglich erst ein weiteres Kind kommen werde. Mit Philomenas Geburt ist genau das nun eingetreten.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter, Oktober 2026

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphreys Tochter Philomena Carmine Bobby Pelphrey

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrem Baby, Oktober 2026