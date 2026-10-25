Kaley Cuoco in Nick Carters Missbrauchsprozess erwähnt

Ein prominenter Name taucht in einem brisanten Rechtsstreit auf: Kaley Cuoco (40). Die Schauspielerin ist weder angeklagt noch selbst Verfahrensbeteiligte. Ihre Erwähnung steht im Protokoll einer Befragung von Melissa Schuman (42) aus dem April, das TMZ vorliegt. Melissa, früher Sängerin der Gruppe Dream, wirft Nick Carter (46) einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff vor. Dieser soll sich 2003 in einer Wohnung in Santa Monica ereignet haben. Sie war damals 18 Jahre alt, er Anfang 20. Zu jener Zeit standen alle drei gemeinsam für den Film "The Hollow" vor der Kamera, der 2004 erschien. Als Melissa in der Befragung konkret gefragt wurde, wem sie von dem Vorfall erzählt habe, nannte sie Kaley. Das Gespräch fand demnach am letzten Drehtag im April 2003 statt, nur wenige Tage nach der mutmaßlichen Tat.

Nach ihrer Rückkehr ans Set habe Melissa zuerst eine Nachricht von Nick erhalten, später habe er angerufen und sie eine "manipulative Schlampe" genannt, berichtet TMZ. Zwei Frauen, Melissa und Shannon Ruth, haben den Backstreet Boys-Sänger wegen getrennter mutmaßlicher Übergriffe verklagt. Schon 2017 erstattete Melissa Anzeige; eine strafrechtliche Anklage blieb aus. Nick bestreitet alles und klagt seinerseits: Die Frauen hätten sich verschworen, um ihn zu erpressen, und Melissas Vorwürfe hätten ihn Millionen an Geschäfts- und Werbedeals gekostet. In der Klageschrift schildert er den Abend als einvernehmlich: "Nachdem sie einvernehmlichen Sex gehabt hatten, schliefen [Melissa] und [Nick] ein. [Melissa] schlief die ganze Nacht neben [Nick]." Weiter heißt es: "Zu keinem Zeitpunkt hat [Nick] [Melissa] oder irgendeine andere Person sexuell angegriffen." Beide Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

Zuletzt wurde deutlich, wie sehr die öffentliche Debatte Melissa belastet. Das geht aus neu eingereichten Gerichtsunterlagen hervor. Die Sängerin beantragt darin, dass ihre Krankenakten unter Verschluss bleiben. Ihre Begründung: Seit sie die Vorwürfe gegen Nick öffentlich gemacht habe, werde sie massiv belästigt und bedroht. Fans hätten ihre Privatadresse im Netz verbreitet, zudem seien anonyme Briefe an ihrem Wohnort angekommen. Außerdem habe sie Nachrichten erhalten, in denen sie aufgefordert worden sei, sich selbst zu verletzen. Für Melissa sind diese Angriffe der Grund, warum sie sensible medizinische Informationen vor der Öffentlichkeit schützen will. Ihre Angaben machte sie im Rahmen des Rechtsstreits, der nach wie vor andauert und beide Seiten weiter beschäftigt.

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Getty Images Kaley Cuoco bei der Premiere von "Leben, Larry und das Streben nach Unglück" am 23. Juni 2026

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Getty Images Nick Carter, Musiker

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Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Musikerin