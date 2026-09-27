"Big Bang Theory"-Aus: Jim Parsons steht zu Entscheidung

Rund sieben Jahre nach dem Serienfinale von The Big Bang Theory steht Jim Parsons (53) noch immer hinter seinem Entschluss, seinen Vertrag nicht zu verlängern und nach zwölf Staffeln die Rolle des Sheldon Cooper nicht mehr weiterzuspielen. Gegenüber Yahoo verteidigte der Schauspieler jetzt neuerlich diese Entscheidung und machte deutlich, dass der Abschied für ihn persönlich nicht anders hätte laufen können. "Es ist nie schön zu hören, dass man etwas getan hat, was jemanden wütend oder traurig gemacht hat. Aber ich tat, was ich tun musste, und es war der beste Weg, damit umzugehen", erklärte er. Dass sein Ausstieg bei den langjährigen Kollegen für Enttäuschung und auch für Ärger sorgte, hatte der Schauspieler offenbar nicht kommen sehen. Nach seiner Einschätzung hielt er es schlicht nicht für nötig, eine solche Entscheidung vorab mit dem gesamten Cast abzustimmen.

Seine damalige Vorgehensweise begründete der Schauspieler mit der Dynamik innerhalb des Ensembles. "Um ehrlich zu sein, wir waren nicht die Art von Gruppe, bei der ich es für nötig hielt, vorher ein Gruppentreffen abzuhalten", betonte Jim im Gespräch mit Yahoo. Wie sehr der Ausstieg die Schauspielkollegen beschäftigte, schildert das Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series": Demnach zeigte sich Johnny Galecki (51), der in der Serie Leonard spielte, von dem Entschluss sehr enttäuscht. Auch zwischen Jim und Kaley Cuoco (40), die Penny verkörperte, knirschte es offenbar eine Weile. Der ausführende Produzent Steve Holland berichtete, dass Kaley bei einer Probe jeden Blickkontakt mit ihrem Kollegen verweigert habe. Lange hielt die angespannte Stimmung allerdings nicht an, auch damit die Arbeit an der Serie nicht darunter litt. Jim selbst hätte es besser gefunden, wenn die Sitcom ohne ihn weitergelaufen wäre – dazu kam es jedoch nicht.

Stattdessen war 2019 nach zwölf Staffeln und insgesamt 279 Folgen Schluss mit dem Serienhit. Die Macher Chuck Lorre (73) und Steve Molaro entschieden sich schlussendlich gegen eine Fortsetzung ohne den Sheldon-Darsteller. Von seinen Plänen erfuhren zunächst nur Chuck und Steve in kleiner Runde, erst danach wurde der restliche Cast eingeweiht. Die gemeinsame Bekanntgabe fand im Büro von Chuck statt und ging den Kollegen sichtlich nahe – bei mehreren Beteiligten flossen Tränen. Endgültig ad acta gelegt hat Jim seine Paraderolle danach dennoch nicht: Für das Spin-off Young Sheldon kehrte er noch einmal als seine Figur Sheldon Cooper zurück.

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Frederick M. Brown/Getty Images Jim Parsons und Kaley Cuoco 2007

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Getty Images Jim Parsons, 2025

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Getty Images Johnny Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Stars