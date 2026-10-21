Neue Aussage im O.J. Simpson-Doppelmordfall belastet ihn

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem gewaltsamen Tod von Nicole Brown (†35) und Ron Goldman sorgen neue Aussagen im wohl bekanntesten Mordfall der USA für Aufsehen. Ein Mann namens Sam Ippolito erhob gegenüber der New York Times schwere Vorwürfe gegen seinen eigenen Bruder: Joseph Ippolito soll dem damaligen Footballstar und mittlerweile verstorbenen O.J. Simpson (†76) in der Tatnacht vom 12. Juni 1994 in Los Angeles geholfen haben. Joseph, ein mehrfach verurteilter Drogenkurier mit Verbindungen zur Mafia, habe die gemeinsame Unterkunft der Brüder an jenem Abend gegen 18 Uhr verlassen. Erst gegen Mitternacht sei er zurückgekehrt – mit Blut an den Händen und einer Tasche, in der sich ein schwerer Gegenstand befunden habe. Anschließend soll Joseph seine Kleidung ausgezogen und seinen Bruder aufgefordert haben, die Tasche verschwinden zu lassen. Was genau sich darin befunden haben soll, geht aus Sams Schilderung nicht hervor. Im viel beachteten Strafprozess gegen den früheren Footballstar trat Joseph allerdings nie als Zeuge auf und äußerte sich dort somit auch nicht zu den Vorwürfen.

Noch am selben Abend will Sam ein Telefonat zwischen seinem Bruder und Al Cowlings mitgehört haben. Dieser war ein enger Freund von Simpson. Dabei habe Joseph erklärt, er habe Simpson "geholfen". Kurz nach der Mordnacht brachen die Brüder laut der New York Times in Richtung Ostküste auf. Auf dieser Fahrt sei Joseph Nachfragen weitgehend ausgewichen und habe lediglich gesagt, er sei hingegangen, "um O.J. zu helfen". Joseph war im Mai 1994 aus einem Gefängnis in Florida ausgebrochen und wurde im August 1995 in New York festgenommen. Danach arbeitete er in mehreren Fällen als Informant für die Polizei. In einem Schreiben der New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft von 1996 hieß es: "Ippolito war in viele für den Fall relevante Fakten eingeweiht, darunter Simpsons mutmaßliche häusliche Gewalt, den Drogenkonsum der Simpsons, Simpsons Fluchtversuch vor der Justiz und seine Beseitigung der Tatwaffe." Sam machte seine Angaben dem Bericht zufolge Anfang 2026, verlangte im Sommer jedoch Geld und versuchte, die Aussagen zurückzuziehen. Die damalige Hauptanklägerin Marcia Clark erklärte, Josephs Name sei ihr nie begegnet. Glaubwürdige Informationen wären ihr "sicherlich" mitgeteilt worden.

Nicole Brown, die Ex-Frau des Sportlers, und ihr Bekannter Ron Goldman waren am 12. Juni 1994 getötet worden. Nicole Brown Simpson wurde 35 Jahre alt, Ron Goldman 25. Ihre Tagebücher enthüllen ihre Gewalterfahrungen in der Ehe. O.J. Simpson musste sich 1995 wegen des Doppelmordes vor Gericht verantworten, wurde im Strafprozess jedoch freigesprochen. In einem späteren Zivilverfahren verurteilte ihn ein Gericht zur Zahlung von umgerechnet 29,8 Millionen Euro an die Familien der Opfer. Al Cowlings war sowohl mit dem Footballstar als auch mit Joseph Ippolito eng befreundet. Der frühere NFL-Profi saß zudem am Steuer des weißen Ford Bronco, als Simpson sich seine viel beachtete Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Joseph starb 2006 in Florida, O.J. Simpson am 10. April 2024 im Alter von 76 Jahren. Der Mordfall und das Gerichtsverfahren beschäftigten die Öffentlichkeit noch lange nach dem Urteil. Die Geschehnisse wurden später in zahlreichen TV-Serien und Dokumentationen aufgegriffen. Dadurch entwickelten sich der Fall, die Verfolgungsfahrt und der Prozess zu häufig behandelten Themen der US-Popkultur.

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Getty Images O.J. Simpson im Jahr 1995

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Getty Images O.J. Simpson, Ex-Footballprofi

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FILES/AFP/Getty Nicole Brown, ermordete Frau von O.J. Simpson