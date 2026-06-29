Buffalo Bills verbannen O.J. Simpson aus neuem Stadion

Die Buffalo Bills haben eine klare Entscheidung getroffen: In ihrem neuen Highmark Stadium in Orchard Park, New York, wird der ehemalige Footballstar O.J. Simpson (†76) keinen Platz finden. Das Stadion, das am 23. Juni 2026 feierlich eröffnet wurde, verfügt über einen sogenannten Family-Circle-Bereich – eine ganzjährig zugängliche Plaza außerhalb des Stadions, auf der legendäre Spieler der Franchise geehrt werden. Doch O.J. Simpson, der den Großteil seiner NFL-Karriere bei den Bills verbracht hat, wird dort nicht zu sehen sein, wie der Chief Operating Officer des Teams, Pete Guelli, gegenüber ESPN bestätigte.

"Wir haben als Organisation entschieden, dass er nicht dazu passt, in unserem neuen Stadion und dem Family-Circle-Bereich gezeigt zu werden", erklärte Pete Guelli in einem Statement. Damit ist O.J. laut ESPN wohl der einzige Name, der es von der Wall of Fame des alten Stadions nicht in den neuen Bereich schafft. Sein Name war dort seit Jahren zu sehen gewesen – trotz anhaltender Debatten. Noch bis zum Frühjahr wurde diskutiert, ob er in die neue Plaza aufgenommen werden sollte. Ihr erstes Saisonspiel tragen die Bills im neuen umgerechnet 1,85 Milliarden Euro teuren Stadion am 17. September gegen die Detroit Lions aus.

O.J. Simpson galt einst als einer der besten Running Backs der NFL-Geschichte. Er war 1969 der erste Pick der Bills im AFL-NFL Common Draft und spielte bis 1978 für das Team. 1973 war er der erste Spieler überhaupt, der in einer einzigen Saison mehr als 2.000 Yards erlief, und wurde in den 1970er Jahren dreimal zum NFL-Spieler des Jahres gekürt. 1980 wurde er als erstes Mitglied in die Buffalo Bills Wall of Fame aufgenommen. Sein Ruf wurde jedoch durch den Mordprozess von 1995 dauerhaft belastet – O.J. Simpson stand unter dem Verdacht, seine Ex-Frau Nicole Brown (†35) sowie Ron Goldman getötet zu haben, wurde aber freigesprochen. Später verbrachte er neun Jahre im Gefängnis, nachdem er wegen bewaffneten Raubes und Entführung verurteilt worden war. Im April 2024 starb er im Alter von 76 Jahren infolge einer Krebserkrankung.

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Getty Images O.J. Simpson bei Jermaine Dupris und Crown Royals Kentucky Derby Bash in Louisville, 6. Mai 2005

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Getty Images Bei einer Anhörung im Clark County Regional Justice Center in Las Vegas am 19. September 2007

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