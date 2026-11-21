Mit diesem Namen hatte Charlie Ehrlich offenbar nicht gerechnet: O.J. Simpsons (†76) ehemaliger Komplize erinnert sich an ein ziemlich unangenehmes Gespräch mit dem verstorbenen Ex-Footballstar. Charlie hatte den Ex-Footballstar im Jahr 2007 bei dem bewaffneten Raubüberfall auf zwei Andenkenhändler in Las Vegas begleitet. In einer Vorschau auf die Peacock-Dokumentation "OJ's Accomplice" berichtet er nun von einem unangenehmen Gespräch mit dem inzwischen verstorbenen Sportler. O.J. habe ihm damals gesagt, dass er in dem Buch "If I Did It" einen erfundenen Komplizen nennen müsse. Dafür habe er sich ausgerechnet für den Namen Charlie entschieden. Begeistert sei er davon nicht gewesen, erzählt Charlie in der Doku: "Na ja, eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Ich meine, hättest du ihn nicht Lou oder Fred oder Tony nennen können?", habe er laut der Dokumentation eingewandt. O.J. habe seine Bedenken lediglich mit den Worten "Ach, mach dir keine Sorgen" abgetan. Daraufhin habe Ehrlich nur noch knapp reagiert: "Scheiß drauf."

Doch bei der Anekdote rund um das Buch bleibt es nicht. In der Doku legt Charlie auch mit einer brisanten Behauptung zu den Morden an Nicole Brown (†35) und Ron Goldman im Jahr 1994 nach. Lou Ippolito habe ihm erzählt, dass dessen Bruder Joseph "Joey" Ippolito kurz vor seinem Tod eine Beteiligung an den Taten zugegeben habe. "Wissen Sie, was Lou mir erzählt hat? Er sagte mir, dass er Joey einen Monat vor dessen Tod nach Italien mitgenommen hat. Er nahm Joe mit nach Italien. Joe gab zu, dass er beteiligt war", schildert Charlie in "OJ's Accomplice". Neu ist der Vorwurf nicht: Schon auf Tonaufnahmen, die der New York Times vorlagen, hatte Charlie Joseph mit den Morden in Verbindung gebracht. Später räumte er allerdings ein, bei diesen aufgezeichneten Aussagen gelogen zu haben. O.J. war 1995 im Strafprozess vom Mordvorwurf freigesprochen worden. In einem späteren Zivilverfahren wurde er jedoch für die Todesfälle haftbar gemacht.

Mit seinen Vorwürfen steht Charlie allerdings nicht allein da. Auch Josephs Bruder Sam Ippolito hatte ihn gegenüber der New York Times belastet. Joseph, der mehrfach als Drogenkurier verurteilt worden war und Verbindungen zur Mafia hatte, soll am Abend des 12. Juni 1994 die gemeinsame Unterkunft verlassen haben. Erst gegen Mitternacht sei er zurückgekommen – mit Blut an den Händen und einer Tasche, in der sich ein schwerer Gegenstand befunden habe. Anschließend soll Joseph seinen Bruder gebeten haben, die Tasche verschwinden zu lassen. Was genau darin war, ist bis heute unklar. Joseph war ein mehrfach verurteilter Drogenkurier mit Verbindungen zur Mafia. Im Strafprozess gegen O.J. Simpson sagte Joseph nie als Zeuge aus. Charlie Ehrlich geriet Jahre später wegen des Raubüberfalls in Las Vegas selbst ins Visier der Justiz. Er bekannte sich zu den reduzierten Vorwürfen der versuchten Beihilfe zum Raub schuldig. Weil er gegen O.J. aussagte, kam er mit einer Bewährungsstrafe davon.

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Getty Images Bei einer Anhörung im Clark County Regional Justice Center in Las Vegas am 19. September 2007

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Getty Images Bruce Fromong (links) und O.J. Simpson (rechts) im Gericht, 2017

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