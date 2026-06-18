Nicole Browns Ex packt über ihre Ehe mit O.J. Simpson aus

32 Jahre nach dem brutalen Mord an Nicole Brown Simpson (†35) bricht ihr einstiger Liebhaber Joseph Perrulli sein Schweigen. In seinem neuen Buch "The Forgotten Briefcase" schildert der heute 65-Jährige erstmals ausführlich, was Nicole ihm über ihre Zeit mit O.J. Simpson (†76) anvertraut hatte. Die beiden waren 1992 zusammengekommen, nachdem Nicole sich von O.J. getrennt hatte. Bei einem gemeinsamen Abendessen in Laguna Beach öffnete sie sich ihm und schilderte laut Joseph unter Tränen, was sie durchgemacht hatte. Nicole habe gesagt: "Er hat mich wirklich schlimm geschlagen." Besonders erschütternd sei für Joseph gewesen, wie sehr sie dabei gezittert habe und wie deutlich ihre Angst spürbar gewesen sei.

Joseph berichtet zudem, Nicole habe ihm gesagt: "Ich würde lieber sterben, als zu diesem Mann zurückzugehen." Trotzdem habe sie lange geschwiegen, auch aus Sorge um ihre beiden Kinder Sydney und Justin, die sie mit O.J. hatte. Joseph erklärt, dass ihr die Kinder das Wichtigste waren. Bereits 1989 war die Polizei laut damaligen Berichten zum Haus der Simpsons gerufen worden. O.J. wurde festgenommen und später wegen häuslicher Gewalt verurteilt, kam aber mit einer Geldstrafe und Bewährung davon.

Auch Nicoles Familie hatte sich in den vergangenen Jahren zu den schweren Misshandlungen geäußert. In der Doku "The Life & Murder of Nicole Brown Simpson" sprach ihre Schwester Denise Brown 2024 darüber, dass sie viele Vorfälle zunächst für Einzelfälle gehalten habe: "Am nächsten Tag war Nicole wieder da und sagte: 'Oh, alles ist okay. Wir haben geredet. Es war meine Schuld.'" Ihre Schwester Tanya Brown erklärte ebenfalls, sie habe das ganze Ausmaß der Gewalt erst während des späteren Mordprozesses erkannt. Nicole und ihr damaliger Freund Ronald Goldman wurden am 12. Juni 1994 in Los Angeles getötet. Der Doppelmord gilt als einer der spektakulärsten Kriminalfälle der US-Geschichte. Obwohl O.J. als Hauptverdächtiger galt, wurde er 1995 in einem aufsehenerregenden Strafprozess freigesprochen. Joseph möchte mit seinem Buch nun nicht nur an Nicoles Schicksal erinnern, sondern auch helfen: Ein Teil der Einnahmen soll an Organisationen gegen häusliche Gewalt gehen.

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Collage: Getty Images Collage: O.J. Simpson und Nicole Brown

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FILES/AFP/Getty Nicole Brown, ermordete Frau von O.J. Simpson

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Getty Images Nicole Browns Mutter Juditha sowie Nicoles Schwestern Denise und Tanya

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