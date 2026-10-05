Nicole Browns Tagebücher enthüllen O.J. Simpsons Gewalt

Jahrzehnte nach dem gewaltsamen Tod von Nicole Brown (†35) veröffentlicht ihre Schwester Denise Brown bislang unveröffentlichte Passagen aus den Tagebucheinträgen der 1994 Ermordeten. Darin schildert Nicole schwere körperliche Übergriffe und Drohungen ihres damaligen Ehemanns O.J. Simpson (†76). Wie Denise gegenüber dem Magazin OK! erzählt, fand sie die privaten Aufzeichnungen nur wenige Monate nach dem Tod ihrer Schwester in Los Angeles. Beim Lesen der detaillierten Notizen sei ihr zum ersten Mal klar geworden, welches Ausmaß die mutmaßliche eheliche Gewalt angenommen hatte. Dass es hinter den Beschimpfungen und Manipulationen, von denen sie wusste, derart massive Übergriffe gegeben haben soll, hatte sie nicht geahnt. "Als ich anfing, diese Tagebücher zu lesen, warf ich sie aufs Bett und sagte einfach: 'Das ist unmöglich!' Denn wir standen uns so nahe", erinnert sie sich. Über ihre Reaktion auf die Seiten sagt sie außerdem: "Ich konnte meinen Augen nicht trauen."

Besonders ein Eintrag geht Denise bis heute nah. Er beschreibt einen gemeinsamen Familienurlaub über Weihnachten 1988 auf Hawaii. Nach einem Restaurantbesuch habe ein fremder Mann Nicoles und O.J.s Sohn Justin auf den Kopf geküsst – woraufhin der Footballstar seine Frau heftig dafür beschimpft haben soll, dass sie das zugelassen hatte, schließlich sei der Mann homosexuell. Den eskalierenden Streit und die anschließende riskante Fahrt zum Hotel bekam Denise damals mit. Sie habe aber geglaubt, die Auseinandersetzung sei damit beendet gewesen. Erst aus den Tagebuchaufzeichnungen erfuhr sie, dass O.J. seine Frau in dem Hotelzimmer in jener Nacht brutal zusammengeschlagen und gedroht haben soll, sie vom Balkon zu hängen. Am nächsten Tag erschien ihre Schwester Nicole in langärmliger Strandkleidung und mit großer Sonnenbrille am Pool, mied das Wasser und hielt Abstand zur Familie. O.J. habe dagegen gestrahlt, als sei nichts gewesen.

"Das alles aufgeschrieben zu sehen und zu erkennen, dass ich direkt dort gewesen war und nichts gewusst hatte – ich konnte es nicht ertragen, diese Worte weiterzulesen", erklärte Denise gegenüber OK!. Die Tagebücher bilden die Grundlage für ihr Buch "For My Sister Nicole: Love Shouldn't Hurt" ("Für meine Schwester Nicole: Liebe sollte nicht wehtun") das im Oktober 2026 erscheint und Nicoles Geschichte mit Forschung und Ratschlägen von Fachleuten zu häuslicher Gewalt unterfüttert. 1992 trennten sich Nicole und O.J. – damals habe Denise ihre Schwester eindringlich dazu gedrängt: "Nicole, es ist Zeit. Du musst von diesem Mann weg. Er ist gefährlich." Auch Nicoles späterer Partner Joseph Perrulli berichtete Jahrzehnte später, sie habe ihm von schweren Misshandlungen während der Ehe erzählt, ihre Angst sei spürbar gewesen. 1994 wurde Nicole mit 35 Jahren vor ihrem Haus in Los Angeles erstochen. O.J. wurde nach einem medienbeachteten Prozess 1995 freigesprochen und starb 2024 an Prostatakrebs. "Ich glaube, Nicole wurde auf diese Erde gebracht, um ein Licht auf häusliche Gewalt zu werfen und ihr ein Gesicht zu geben. Aber warum musste es meine Schwester sein?", so ihre Schwester Denise.

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FILES/AFP/Getty Nicole Brown, ermordete Frau von O.J. Simpson

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Getty Images O.J. Simpson im Jahr 1995

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Getty Images Grabstätte von Nicole Brown Simpson in Lake Forest, Kalifornien, fotografiert am 1. Februar 2000