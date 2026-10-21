Power-Rangers-Star Amy Jo Johnson überlebt Beinahe-Jet-Drama

Amy Jo Johnson (56) und Donnie Wahlberg (57) erlebten am Flughafen jetzt einen echten Schreckmoment: Die beiden saßen gemeinsam in einem Privatjet, der am Sonntagmorgen vom Harry Reid International Airport in Las Vegas abheben sollte. Doch die Maschine kam beim Startversuch nicht in die Luft und schoss stattdessen über das Ende der Startbahn hinaus. Der Jet prallte daraufhin mit einem Flügel gegen einen Zaun. Die Schauspielerin, die als Kimberly Hart alias Pink Ranger in "Mighty Morphin Power Rangers" bekannt wurde, und der Musiker von New Kids on the Block überstanden den beängstigenden Zwischenfall nach eigenen Angaben unverletzt. Auch Aufzeichnungen des Flugfunks dokumentieren die gefährlichen Momente auf dem Rollfeld der Casinometropole.

Amy meldete sich kurz nach dem Beinaheunglück bei ihren Fans und veröffentlichte auf Instagram mehrere Aufnahmen vom Rollfeld. Darauf sind Polizisten und weitere Ermittler rund um den Privatjet zu sehen. Ein Foto zeigt offenbar die beiden Piloten, die gemeinsam mit Donnie beten. Zudem teilte sie Eindrücke vom letzten Las-Vegas-Konzert von New Kids on the Block und fasste die gegensätzlichen Erlebnisse ihres Wochenendes zusammen. "Es war ein ereignisreiches Wochenende. Das steht fest. Ich habe dem unglaublichen @donniewahlberg und seinen Kollegen dabei zugesehen, wie sie bei ihrer letzten Show in Vegas alles gegeben haben. Und dann habe ich eine sehr brenzlige Situation im Flugzeug überlebt. Aber wir haben es geschafft. Und ich bin dankbar und sehr glücklich, am Leben zu sein!", schrieb die 56-Jährige zu ihrem Posting.

Auch Donnie wandte sich kurz nach dem Vorfall in einem Video auf Instagram sichtlich mitgenommen an seine Fans. Wie er schilderte, ging dem Jet beim Startversuch schlicht die verfügbare Piste aus, weil die Maschine nicht rechtzeitig abhob – kurz darauf krachte das Flugzeug in den Zaun. Der Musiker dankte in seiner Botschaft Gott und vor allem den beiden Piloten dafür, dass alle Insassen mit dem Leben davongekommen seien. Gegen Ende seiner emotionalen Ansprache kämpfte er mit den Tränen. Nach ihrem Erfolg in den 90er-Jahren durch ihre Rolle in "Mighty Morphin Power Rangers" ist Amy heute neben der Schauspielerei auch als Musikerin aktiv. Donnie gehört seit den 80er-Jahren zur Boyband New Kids on the Block, die kurz vor dem Unglück in Las Vegas auf der Bühne stand.

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Getty Images Amy Jo Johnson in Toronto im September 2019

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Instagram / atothedoublej Amy Jo Johnsons Jet nach dem Unglück, Oktober 2026

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Instagram / atothedoublej Donnie Wahlberg mit den Piloten nach dem Crash, Oktober 2026

Instagram / donniewahlberg Donnie Wahlberg auf dem Flughafen