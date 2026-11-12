Jenny McCarthy erlitt in Las Vegas eine schwere Panikattacke

Jenny McCarthy (54) hat einen sehr beängstigenden Moment durchgemacht. Diesen Sommer begleitete die Moderatorin ihren Ehemann Donnie Wahlberg (57) nach Las Vegas, wo der Sänger mit seiner Band New Kids on the Block auftrat. Doch im Aria Hotel erlitt Jenny eine schwere Panikattacke und brach zusammen, wie sie jetzt in ihrem Podcast "The Jenny McCarthy Wahlberg Show" erzählte. Auslöser war ein Moment, der auf den ersten Blick harmlos erscheint: Sie wachte mit leicht geschwollenen Augen auf. Sofort befürchtete die Schauspielerin, dass sich Schimmel im Hotelzimmer befinden könnte. Dabei kamen in ihr unmittelbar schlimme Erinnerungen hoch. Nach elf Operationen innerhalb von nur 15 Monaten hatte Jenny Angst, ihr Körper könnte erneut zusammenbrechen. Daraufhin verlor sie völlig die Fassung und brach in heftiges Weinen aus. Donnie machte sich große Sorgen um seine Frau, denn so aufgelöst hatte er sie nach eigenen Worten noch nie erlebt.

"Ich wurde buchstäblich hysterisch, ich weinte so sehr und hatte in diesem Zimmer einen Nervenzusammenbruch. Mein Mann hatte mich noch nie so gesehen, wirklich noch nie", beschrieb Jenny die Situation in ihrem Podcast. Nach eigenen Angaben leidet sie infolge einer Mykotoxinvergiftung an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Selbst an Orten ohne Schimmel habe sie aus Angst vor Histaminreaktionen immer wieder Panik bekommen. Auch Uber-Fahrten seien wegen der Duftbäume in den Autos zur Belastung geworden. Restaurantbesuche und Flugreisen hätten ihr ebenfalls zu schaffen gemacht. Ärzte hatten die Vergiftung im Dezember 2025 festgestellt. Zeitweise schlief Jenny sogar in einem Zelt in ihrem eigenen Garten, weil sie andere Schlafplätze fürchtete. Inzwischen befindet sie sich nach eigener Aussage seit sieben Monaten in Remission. Seit dem Zusammenbruch konzentriere sie sich voll und ganz auf ihre Genesung und bemerke allmählich erste Fortschritte.

Der Beginn von Jennys gesundheitlichen Problemen geht auf eine Infektion nach einer Wurzelbehandlung und ein fehlerhaftes Zahnimplantat zurück. In der Folge musste sie sich zunächst neun Eingriffen im Mundraum unterziehen und über Monate hinweg Antibiotika einnehmen. Trotz der Behandlungen kehrten die Infektionen jedoch immer wieder zurück. Weitere Beschwerden kamen dazu: Jenny litt unter schmerzhaften Wucherungen beziehungsweise Hagelkörnern an den Augen und unter Zahnschmerzen. Außerdem plagten sie Hautausschläge und plötzlich auftretende Lebensmittelallergien. In dieser schwierigen Zeit kann sie auf die Unterstützung ihres Ehemanns Donnie zählen, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Auch abseits ihrer gesundheitlichen Sorgen gibt es Neuigkeiten bei dem Paar: Ihr gemeinsames Haus im US-Bundesstaat Illinois steht derzeit für umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro zum Verkauf.

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Getty Images Jenny McCarthy bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Februar 2024

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