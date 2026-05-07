Donnie Wahlberg ehrt verstorbene Mama an ihrem Geburtstag

Vier Jahre nach dem Tod seiner Mutter Alma Wahlberg hat Donnie Wahlberg (56) ihr auf Instagram eine bewegende Hommage gewidmet – und zwar an ihrem Geburtstag. Der Schauspieler teilte ein Foto, das Alma lächelnd und mit Tränen in den Augen bei einem seiner Bühnenauftritte zeigt. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Alma Jean!", schrieb er dazu. "Heute feiere ich dich mit Liebe in meinem Herzen und einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit. Keine Tränen. Nur Liebe, Bewunderung und der vollständige Glaube, dass ich dich wiedersehen werde. Ich liebe dich, Mama! Wie immer, dein Baby Donnie."

Zusätzlich zu dem Foto veröffentlichte Donnie auch ein Video mit mehreren Clips seiner Mutter – viele davon stammen aus der gemeinsamen Realityshow "Wahlburgers". Auch seine Ehefrau Jenny McCarthy (53) hatte sich nach Almas Tod in einem Instagram-Post von ihrer Schwiegermutter verabschiedet. "An meine liebe Alma. Ich hätte mir keine bessere Schwiegermutter wünschen können", schrieb sie damals. "Immer freundlich, hat sie mich immer geliebt fühlen lassen, und sie wird immer eine Inspiration für so viele sein. Ich liebe dich so sehr, Alma."

Alma war im April 2021 im Alter von 78 Jahren nach einem langen Kampf gegen Demenz gestorben. Sie war Mutter von neun Kindern, darunter Donnie und sein Bruder Mark Wahlberg (54). In Interviews sprach Alma offen darüber, wie herausfordernd es war, die neun Kinder als alleinerziehende Mutter großzuziehen – nachdem sie 1982 den gemeinsamen Vater verlassen hatte, so Hello!. Beim Fernsehsender WCVB-TV schilderte sie einmal eindrücklich ihr Leben: "Ich habe mit Alkoholismus und Missbrauch gelebt, mit Armut gekämpft und großen Reichtum erfahren, so viele geliebt und verloren, gekämpft, um neun Kinder großzuziehen, und ich liebe sie mehr als alles andere."

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Getty Images Donnie Wahlberg, Mitglied von New Kids on the Block

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Instagram / donniewahlberg Alma Wahlberg

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Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Dezember 2018