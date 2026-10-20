Donnie Wahlberg kämpft nach Jetunfall mit den Tränen

Donnie Wahlberg (57) hat in Las Vegas offenbar großes Glück gehabt. Am Sonntagmorgen sollte sein Jet am Harry Reid International Airport abheben, doch die Maschine blieb am Boden, raste über das Pistenende hinaus und krachte in einen Zaun. Wenig später meldete sich der Musiker in einem Instagram-Video bei seinen Fans. Er wirkte mitgenommen, und zum Schluss versagte ihm fast die Stimme. Sein Dank galt vor allem den zwei Piloten im Cockpit, die in der brenzligen Lage einen schlimmeren Ausgang verhindert hätten: "Sie haben unser Leben gerettet."

In dem Clip schildert Donnie, wie sich die letzten Sekunden vor dem Aufprall anfühlten. "Dem Flugzeug ging die Startbahn aus", sagte er, die Maschine "kam nicht in die Luft". Die Piloten hätten den Jet demnach an mehreren Absperrungen vorbeimanövriert, den letzten Zaun aber nicht mehr umfahren können. Auf dem angrenzenden Baustellengelände sei der Flieger außerdem nur knapp an Lastwagen, Müllcontainern und schwerem Gerät vorbeigerutscht. Gegenüber Associated Press bestätigten die Behörden, dass ein Privatjet von der Piste abgekommen und gegen einen Zaun geprallt sei. Verletzte habe es nicht gegeben. Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Donnie war für den Abschluss der Showreihe "New Kids on the Block: The Right Stuff" in Las Vegas. Am Samstagabend, nur Stunden vor dem Unglück, stand er gemeinsam mit seinen Bandkollegen Danny Wood (57), Joey McIntyre (53), Jonathan Knight (57) und Jordan Knight (56) zum letzten Mal auf der Residency-Bühne. Insgesamt hatte die Reihe 40 Konzerte umfasst. In seinem Video beruhigte der Zweifachvater seine Anhänger: Es gehe ihm gut, und sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Dass alle unversehrt blieben, schrieb er auch seinem Glauben zu: "Gott hat uns beschützt." Seine emotionale Ansprache beendete er mit der Bitte an seine Follower, "Gott zu preisen".

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Instagram / donniewahlberg Donnie Wahlberg auf dem Flughafen

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Getty Images Donnie Wahlberg, Mitglied von New Kids on the Block

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Getty Images New Kids on the Block, Band