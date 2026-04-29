Donnie Wahlbergs Drehchaos: Boston raubt ihm den Verstand

Für die Crime-Serie "Boston Blue" drehte Donnie Wahlberg (56) in seiner Heimatstadt Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts. Doch was so schön hätte sein können, endete für den Schauspieler im kompletten Chaos. In Mark Consuelos (55) und Kelly Ripas (55) Show "Live with Kelly and Mark" erzählt Donnie, wie der Bostoner Stadttrubel für den Dreh zum Problem wurde. "Die Duck-Boat-Touren, die in Boston sehr berühmt sind, fahren vorbei und haben Headsets mit Lautsprechern. Und das sieht buchstäblich so aus: 'Da drüben seht ihr Donnie Wahlberg in freier Wildbahn. Er ist drei Häuser weiter von mir aufgewachsen, ich kannte seine Mutter, Gott habe sie selig'", erinnert sich der Bruder von Hollywoodstar Mark Wahlberg (54).

Das habe Donnie regelrecht in den Wahnsinn getrieben, denn der Dreh musste immer wieder neu ansetzen. Aber offenbar ist die Familie Wahlberg auf den Bootstouren ein regelmäßiges Thema. Kelly erinnert sich, dass sie selbst einmal auf einer solchen Tour vom Guide jede Menge Geschichten erzählt bekommen hat. Donnie weiß aber mittlerweile, wie er die Bewohner seiner Heimatstadt ein bisschen ärgern kann. Die Antwort lautet: Football. Während seiner Zeit in New York, wo die Serie "Blue Bloods" gedreht wurde, sei er immer wieder daran erinnert worden, wenn sein Heimteam, die New England Patriots, gegen die New York Giants verloren – die Erinnerung sei überall gewesen. "So haben sie mir beigebracht, wie ich das nach Boston mitbringen und die Bostoner necken kann, obwohl ich selbst einer bin", schmunzelt der 56-Jährige.

In "Boston Blue" spielt Donnie den ehemaligen NYPD-Polizisten Daniel Reagan, der zur Bostoner Polizei wechselt und dort in einem Team mit der Polizistin Detective Lena Silver, verkörpert von The Walking Dead-Star Sonequa Martin-Green (41), arbeiten muss. Die Serie ist ein Ableger der erfolgreichen Polizeiserie "Blue Bloods", in der Donnie bereits eine der Hauptrollen spielte. Beruflich läuft es also bestens für den US-Amerikaner. Und auch privat kann er sich wohl nicht beschweren. Seit 2014 ist er mit der Schauspielerin Jenny McCarthy (53) verheiratet. Vergangenes Jahr erzählte das Paar gegenüber People bei den iHeartRadio Music Awards, wie es seine Ehe bis heute frisch hält: "Wir daten uns weiterhin, um das Gefühl zu behalten, dass wir ein Paar sind – und nicht wie Bruder und Schwester zusammenleben."

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Getty Images Donnie Wahlberg

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Getty Images Donnie Wahlberg, Mitglied von New Kids on the Block

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Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg bei der "The Masked Singer"-Premiere 2018