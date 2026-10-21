"Schlechte Tage": Wilson Coenen spricht über Liebes-Aus

Wilson Coenen spricht erstmals ausführlich über die Trennung von Dana Feist (29)! Rund zweieinhalb Wochen nach dem Liebes-Aus zeigte sich der ehemalige Love Island VIP-Kandidat beim Boxevent Fame Fighting wieder in der Öffentlichkeit. Im Gespräch mit RTL verriet der Realitystar, wie es ihm nach dem Beziehungsende geht. "Es sind gemischte Gefühle – es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage", gestand Wilson und machte damit deutlich, dass ihn die Trennung noch immer beschäftigt. Auch darüber, warum die Beziehung letztlich scheiterte, sprach er erstmals konkreter. "Am Ende des Tages sind wir immer wieder an den Punkt gekommen, an dem wir gemerkt haben: Wir machen einander gegenseitig nicht glücklich. Und dafür haben wir nicht die richtigen Lösungen gefunden. Das hat zur Trennung geführt", erklärte er. Wilson und Dana hatten immer wieder mit denselben Problemen zu kämpfen, ohne einen Ausweg zu finden.

Nach dem Liebes-Aus versucht Wilson nun, wieder etwas Normalität in seinen Alltag zu bringen. "Ich gucke nach vorne, mache die Dinge, die mir Spaß machen. Und versuche klarzukommen", erzählt er gegenüber RTL. Besonders der Sport hilft dem Realitystar derzeit dabei, auf andere Gedanken zu kommen. Auch seine Freunde und seine Familie geben ihm in dieser schwierigen Phase Halt. Beruflich lässt es der hauptberufliche Tätowierer hingegen vorerst ruhig angehen. Statt sich in neue Projekte zu stürzen, möchte er sich zunächst auf sich selbst konzentrieren. Sein wichtigstes Vorhaben sei momentan sein "Seelenfrieden", erklärt Wilson. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Trennung hatte sich der ehemalige Kuppelshowkandidat noch weitgehend zurückgehalten und um Zeit gebeten. Nun gibt er erstmals einen ausführlicheren Einblick in sein Gefühlsleben und macht deutlich, dass die Verarbeitung der gescheiterten Beziehung für ihn noch nicht abgeschlossen ist.

Anfang Oktober hatten Dana und Wilson ihre Trennung mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag bekannt gegeben. Warum ihre Liebe gescheitert war, ließen die beiden damals weitgehend offen. Seit Februar 2025 waren die Realitystars offiziell ein Paar, wobei schon Monate zuvor über eine mögliche Beziehung spekuliert worden war. In ihrem Abschiedsstatement machten sie deutlich, dass trotz des Liebes-Aus weiterhin Gefühle füreinander vorhanden seien. Allerdings hätten beide erkannt, dass sie sich gegenseitig nicht mehr das geben könnten, was sie in einer Partnerschaft brauchen. Unter dem gemeinsamen Beitrag sammelten sich zahlreiche Reaktionen. Unter anderem meldete sich Influencerin Lisa Straube zu Wort und signalisierte Wilson, dass er in dieser schwierigen Zeit auf ihre Unterstützung zählen könne.

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IMAGO / wilson.jr Wilson Coenen, Influencer

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Instagram / missfeist Dana Feist, Realitystar

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Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, 2025