"Prominent getrennt"? Wilson Coenen macht Hatern eine Ansage

Erst vor Kurzem haben Wilson Coenen und Dana Feist (29) ihre Trennung öffentlich gemacht – und schon kursieren im Netz wilde Theorien. In seiner Instagram-Story reagiert der Realitystar nun deutlich auf User, die hinter der Trennung ein mögliches TV-Projekt vermuten. Konkret steht die Behauptung im Raum, Wilson und Dana könnten bald gemeinsam in der Realityshow Prominent getrennt auftreten. Diesen Spekulationen schiebt Wilson nun einen deutlichen Riegel vor. Er weist nicht nur diese Vermutung zurück, sondern auch Gerüchte über eine Teilnahme an anderen Formaten. Weder er noch Dana hätten es nötig, eine Trennung für Geld oder eine Show zu inszenieren, stellt er klar. Mit seiner öffentlichen Reaktion macht Wilson deutlich, dass ihn die Kommentare offenbar nicht kaltlassen. Gleichzeitig richtet er eine Bitte an all jene, die derzeit über die Hintergründe des Beziehungsendes diskutieren: "Gebt uns bitte einfach Zeit & Verständnis", schreibt er auf Instagram.

Wilson zufolge hätte das ehemalige Paar schon während seiner Beziehung mehrfach die Gelegenheit gehabt, vor die TV-Kameras zu treten. Er und Dana hätten diese Möglichkeiten allerdings bewusst nicht genutzt, weil ihre Liebe für sie an erster Stelle gestanden habe. In seiner Instagram-Story formuliert er seine Absage an die Spekulationen unmissverständlich: "Kommt mir auch bitte nicht mit: Die sind bei Prominent getrennt oder irgendeiner anderen TV-Show." Anschließend erklärt Wilson, sie hätten "die ganze Zeit in diversen Shows sein können". Damit macht Wilson deutlich, dass die Partnerschaft für ihn und Dana stets Vorrang vor möglichen Engagements im Fernsehen hatte. Auch den Vorwurf einer inszenierten Trennung lässt der Realitystar nicht gelten. "Keiner von uns hat nötig, für Geld oder irgendwas so was zu faken", stellt er auf Instagram klar. Jetzt wünschen sich die beiden offenbar vor allem eines: Raum, um das Ende ihrer Beziehung zu verarbeiten.

Das Liebes-Aus hatten Dana und Wilson zuvor gemeinsam auf Instagram verkündet. Genauere Gründe für das Ende ihrer Beziehung nannten die beiden dabei nicht. Sie ließen allerdings durchblicken, dass die Gefühle füreinander weiterhin da seien – als Paar könnten sie sich aber nicht mehr das geben, was jeder von ihnen brauche. Der Entschluss, künftig getrennte Wege zu gehen, sei ihnen deshalb alles andere als leichtgefallen. Offiziell waren Dana und Wilson seit Februar 2025 zusammen. Bereits in den Monaten davor hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass zwischen den beiden Realitystars mehr laufen könnte als nur eine Freundschaft. Später machten sie ihr Glück schließlich öffentlich. Nun bitten sie nach dem Beziehungsende darum, ihre Entscheidung zu respektieren. Weitere Einzelheiten dazu, was letztlich den Ausschlag für die Trennung gab, behielten Dana und Wilson bislang für sich.

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Instagram / wilson.jr Wilson Coenen, April 2024

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Instagram / DLNeIOKNqBh Wilson Coenen und Dana Feist in Thailand

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Instagram / DLNeIOKNqBh Dana Feist und Wilson Coenen, Realitystars